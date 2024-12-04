نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي لائحة العطل المدرسية في المغرب 2024/2025 لجميع الصفوف طبقا لقرار وزاره التربية والتعليم الوطنية في المقال التالي

كتب محمد سعد – اهتم الكثير من الطلاب واولياء الأمور بمعرفة لائحة العطل المدرسية في المغرب 2024/2025، ويعد هذا الامر من اكثر لأشياء بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة ويحرز علي اهتمام كبير، وهذه العطل تعمل بمثابة فترات الراحة والانسجام للطلاب وهناك بعضا من الطلاب تفضل استغلالها في تطور ذاتهم واكتساب لغة جديدة، وتختلف نوعية العطلات من وقت لأخر بين الوطنية والرسمية وغيرها، لذلك واليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر.

في يوم 12 و13 من شهر ربيع الأول سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بداءً من يوم 20 الي 27 من أكتوبر 2024 تم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة البينية الأولى.

في يوم 6 من شهر نوفمبر 2024 تم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

بداءً من يوم 8 الي 15 من ديسمبر 2024 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة البينية الثانية.

في يوم 1 من شهر يناير 2025 سوف يتم اتخاذ عطلة رأس السنة الميلادية.

في يوم 11 من شهر يناير 2025 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة وثيقة الإستقلال.

في يوم 14 من شهر يناير 2025 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.

بداءً من يوم 26 الي 2 من فبراير 2024 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة منتصف السنة الدراسية.

بداءً من يوم 29 رمضان حتي يوم 2 شوال 1446 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر.

بداءً من يوم 4 الي 11 من مايو 2024 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة العطلة البينية الرابعة.

بداءً من يوم 9 ذوي الحجة حتي يوم 11 من نفس الشهر 1446 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة عيد الاضحي.

في يوم 1 من شهر محرم 1447 سوف يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة فاتح محرم.

لائحة العطل المدرسية في المغرب