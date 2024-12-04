شكرا لاهتمامكم بخبر عن متي تبدا امتحانات الشهادة السودانية 2025 وطريقة التسجيل في الاختبارات من الرابط الرسمي للوزارة www.mohe.gov.sd على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات من جميع الطلاب وأولياء الأمور علي معرفة الموعد المحدد للامتحانات الخاصة بهم وخصوصا بعد فترة التأجيل الأخيرة، ومن هنا بدا السؤال عن متي تبدا امتحانات الشهادة السودانية 2025، وقامت وزارة التعليم السودانية بالاعلان عن رابط التسجيل في الامتحانات الخاصة بالشهادة السودانية عن متي تبدا امتحانات الشهادة السودانية 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

بدأت وزارة التعليم في السودان بالأستعداد من اجل قيام الطلاب في تأدية الامتحانات الخاصة بهم بعد حالة من الهدوء والاستقرار داخل الدولة، ومن المقرر ان تبدأ الامتحانات في يوم 28 ديسمبر 2024، وتستمر حتي يوم 8 يناير 2025، وتقوم الوزارة جاهدة علي استقبال جميع الطلاب للاختبارات، ولا يوجد نية الي تأجيلها كما ادعي البعض وسوف نتعرف علي طرق التسجيل في الامتحانات في السطور القادمة.

طريقة التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2025

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2025، وقامت وزارة التعليم بالإعلان عن رابط خاص بها من اجل قيام الطلاب التسجيل بشكل سهل وبسيط واليكم الخطوات علي النحو التالي:

يجب في البداية الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم في السودان من هنا.

ثم القيام بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر.

ثم كتابة البيانات والمعلومات بشكل سليم.

ثم كتابة رقم الهوية التابع لك.

ثم ارسال كافة الأوراق والمستندات الرسمية.

ثم النقر علي ارسال.

ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفرت وزاره التربية والتعليم بيئية تعليمية مناسبة للجميع، ويستعد كلا من الطلاب والطالبات للامتحان بكامل قوتهم العقلية، ومن المقرر ان يأتي الامتحان علي مستوي الطالب المتوسط.