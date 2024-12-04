لعبة العراق المنتظرة .. موعد لعبة العراق واليمن القادمة والقنوات الناقلة لها في كأس الخليج

عدن – كتب محمد سعد – تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بالبحث عن موعد مباراة لعبة العراق واليمن القادمة من قبل مشجعين الفريقين والمهتمين بكرة القدم والدوري الخليجي حيث تعتبر هذه المباراة من اهم المباريات المنتظرة حيث يسعي كل فريق للفوز بكاس الخليج ويبذل كل فريق من الفريقين اقصي جهده لتحقيق النصر علي الفريق الاخر لذا من المتوقع ان تكون المباراة مشوقة وهذا يزيد حماس المشجعين ويدفعهم للبحث عن موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة لمشاهدة تلك المباراة المنتظرة .

موعد لعبة العراق واليمن

كثر التساؤلات عن موعد لعبة العراق واليمن القادمة سنقوم بتوضيح كل التفاصيل في السطور الاتية :

سوف تقام لعبة العراق واليمن القادمة يوم 22 ديسمبر 2024 في تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت مصر وبالنسبة لتوقيت دول الخليج ( السعودية – العراق – اليمن ) سوف تكون في تمام الساعة السابعة والربع مساءا وتعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة كما انها تشكل تحديا كبيرا بين الفريقين حيث ان الحماس يملا نفوس اللاعبين ويسعي كل لاعب لتحقيق الفوز لصالح فريقه والحصول علي لقب كاس الخليج هذا العام .

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن

يوجد العديد من القنوات الرياضية التي سوف تقوم ببث مباراة العراق واليمن مباشرة لتمكن الجمهور من مشاهدة هذه المباراة المهمة بكل سهولة، سوف نوضح تردد القنوات الناقلة في هذا المقال :

أولا : تردد قناة الرابعة المجانية التي سوف تقوم ببث المباراة بشكل مجاني علي القمر الصناعي نايل سات

اسم القمر الصناعي : نايل سات .

تردد قناة الرابعة هو : 11678 .

الاستقطاب هو : افقي .

معدل الترميز هو : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6 .

جودة الصوت والصورة : HD .

تردد قناة الرابعة علي القمر الصناعي عرب سات :