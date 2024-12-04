نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2024 فى الدورى الانجليزي وما القنوات الناقلة والمعلق في المقال التالي

كتب محمد سعد – يشهد ملعب سان جيمس بارك مساء اليوم مباراة مرتقبة تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. يدخل ليفربول المباراة وعينه على تعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يمتلك 25 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال و11 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب منافسيه. وفى سياق اقتراب المباراة ارتفعت معدلات البحث عن التشكيلة المتوقعة خلال السطور التالية .

تشكيلة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل :

من المتوقع ان يدخل فريق ليفربول المباراة اليوم بالتشكيلة على النحو التالية :

حراسة المرمى: كيلهير.

الدفاع: ألكسندر-أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

الوسط المدافع: جرافنبيرش، ماك أليستر.

الوسط المهاجم: محمد صلاح، كورتيس جونز، كودي جاكبو.

الهجوم: داروين نونيز.

تشكيلة نيوكاسل اليوم امام ليفربول :

من المتوقع ان يدخل فريق نيوكاسل المباراة امام ليفربول بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: ليفرامينتو – تريبيير – هال – بورن

خط الوسط: لونغشتاف – غيماريش – جولينتون

خط الهجوم: مورفي – غوردون – إيزاك

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل والمعلق :

اعلنت قناة بى ان سبورت انها هى الناقل الحصري لمباراة ليفربول ونيوكاسل فى الدورى الانجليزي الممتاز وستقوم تلك القناة بنقل وبث اللقاء فى شمال افريقيا والشرق الاوسط . ويمكن للمتابعة متابعة اللقاء بجودة عالية وبتعليق صوتى متميز للمعلق الشهير على محمد على على القناة المشفره الثانية .