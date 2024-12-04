تشكيلة ريال مدريد اليوم امام اتلتيك بلباو فى الدورى الاسبانى 2024 وما القنوات الناقلة والمعلق

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عدن – محمد سعد – يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة امام اتلتيك بلباو فى الدورى الاسبانى وحيث يتجدد الموعد مع الإثارة في الدوري الإسباني حيث يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بلباو في الجولة التاسعة عشرة من البطولة. المباراة المرتقبة تقام على ملعب سان ماميس، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة المنافسة على الصدارة، فيما يطمح بلباو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع نقاط ثمينة. وفى سياق رغبة العديد من الجماهير العربية والغربية معرفة التشكيلة سنوضح لكم التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

تشكيلة ريال مدريد اليوم امام اتلتيك بلباو :

من المتوقع ان يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجير، فيران جارسيا

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، رودريجو

تشكيلة اتلتيك بلباو اليوم :

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: جوروزابيل، باريديس، دانييل فيفيان، يوري بيرشيش

خط الوسط: بينيات برادوس، جالاريتا، ديجالو

خط الهجوم: أوناي، جوروزيتا، إينياكي ويليامز

موعد مباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة :

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت مصر 11:00 مساءً بتوقيت السعودية 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة:

تنقل مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD 3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المعلق: حفيظ دراجي

تنقل مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD 3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب ريال مدريد واتلتيك بلباو قبل المباراة :

ريال مدريد: يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام فالنسيا. يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الترتيب.

أتلتيك بلباو: يأتي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء ضمن المربع الذهبي.

حكام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو :

يقود الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني. سانشيز يُعد من أبرز حكام الليغا، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى. يساعده في مهمته على الأطراف كل من راؤول كابانيرو وخوان لوبيز كحكمين مساعدين، بينما يتولى ألفارو لوبيز بارا دور الحكم الرابع.

في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، سيشرف خورخي فيغيروا على مراجعة الحالات الجدلية بمساعدة ألفارو جرانيل، لضمان اتخاذ قرارات دقيقة وتحقيق العدالة في المباراة. تعكس هذه التشكيلة من الحكام الثقة الكبيرة في إدارة هذه القمة المرتقبة التي تقام على ملعب سان ماميس