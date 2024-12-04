نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg في المقال التالي

كتب محمد سعد – يستحوذ رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، علي رأس القائمة البحثية بجوجل، وذلك من قِبل الالاف من المواطنين المُتقدمين الي برامج الحماية المُجتمعية التي أعلنها السيد الرئيس منذ سنوات، والتي من أبرزها معاش تكافل وكرامة، والذي شمل به الكثير من المواطنين بين أسر وأيتام وكِبا السن والمُطلقات والأرامل، ولكثير من الفئات المُستهدفة والمُهمشة، وقد جاء ذلك الدعم في إطار محاولات الحكومة المصرية لدعم المواطنين علي سد احتياجاتهم في ظل تقلبات اقتصادية عالمية أثرت بشكل سلبي علي الاستقرار المعيشي للكثير من المواطنين والأسر.

هذا وقد أتاحت الحكومة المصرية مُتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أمام جميع المواطنين إمكانية التقديم الي معاش تكافل وكرامة، والذي وصل قيمة المُستفيدين به الي ملايين من مواطنين أفراد وأسر، وما زلا أمام الجميع مُتاح التقديم علي هذا الدعم، وفي هذا الصدد فإن التقديم يكون إلكترونيا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك الاستعلام أيضا فيكون للمُتقدمين من خلال الموقع الخاص بالوزارة، والجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد انضم نحو 50 الف مواطن، وما زلا التحاق المواطنين للاستفادة من الدعم جاري، وننقل لكم الان من خلال موقعنا رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، تابعونا.

طريقة الاستعلام عن المقبولين في معاش تكافل وكرامة

يُمكن للجميع الحصول علي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، من خلال اتباع ما يلي:-