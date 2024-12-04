ملكة التوقعات .. كورونا من جديد توقعات ليلى عبد اللطيف 2025 كوارث طبيعية وتسونامي هيدمر العالم

شكرا لاهتمامكم بخبر عن كورونا من جديد .. توقعات ليلى عبد اللطيف 2025 كوارث طبيعية وتسونامي هيدمر العالم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سيطرت توقعات ليلى عبد اللطيف 2025 علي محركات البحث وذلك من قِبل الكثير من الأشخاص حول العالم، والذين يؤمنون بعالم الفلك والتوقعات، وذلك باعتبار أن ليلي عبداللطيف واحدة من أشهر علماء الفلك حول العالم، والتي تركت بصمة لها في جميع الجوانب الحياتية بين حياة ووفاة، وبين الأوضاع السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، ولم تنتهي بعد حيث تدخلت في الظواهر الطبيعية، لتُعلن عن كارثة كبيرة تضرب البلاد خلال الفترة القادمة مع بداية العام القادم 2025 أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2025، من خلال هذا المقال، تابعونا.

هذا وقد أضيفت خبيرة الأبراج النص لبنانية والنصف مصرية في لقائها الأخير بشأن توقعتها وما تراه في العام الجديد 2025، إذ أنها تري أن ممثلة مصرية شهيرة قريبا سوف تُعلن اعتزالها للفن نهائيا وارتدائها للحجاب، كما أن أضافت أن أنها تري أن العالم ستحل عليه مجموعة من الكوارث منها هبوط جسم غريب علي مجموعة ن الدول العربية مما يتسبب في إشعال نيران في الكثير من المناطق، وإضافة الي ذلك فهي تري أنه سوف تشهد بداية العام تُسونامي قوي يضرب البحر مما يتسبب في دمار للسواحل والشواطئ، ولم تصمت عبداللطيف بعد؛ حيث أضافت الي سجلات 2025 أن هناك وباء سوف ينتشر في العالم أجمع وهو يُشبه فيروس كرونا حيث سيؤدي الي الكثير من الوفيات والحظر في كثير من المناطق علي مستوي العالم.

توقعات ليلي عبداللطيف للبنان في 2025

ولم تنتهي انفجارات ليلي عبد اللطيف للعام القادم عند ذلك حيث أعلنت موضحة بشأن الأوضاع اللبنانية، أن الفترة القادمة ستشهد استقرار في الأوضاع وعودة النازحين الي منازلهم، كما أنها رأت أن الشعب اللبناني سوف يصطف ويتوحد وراء جيشه، كما أن الدول العربية والأجنبية ستُقدم المُساعدات الي لبنان، وقد أضافت أن “سعيد الحريري” سيعود مرة أخري مما أضاف الفرحة والبهجة من متابعيها حيث أن عودته سيكون فيها توحيد للبنان مرة أ×ري، ولكن ليس بمفرده حيث يُحالف شخص قيادي سياسي أخر.