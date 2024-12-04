بنزين 92 بكام الان؟ .. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في كافة محطات البترول

عدن – كتب محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي كيفية معرفة اخر أسعار البنزين والسولار اليوم، ويعتبر البنزين من اكثر ما يقوم المواطنين بالتعامل به علي المدار اليومي، ولا يمكن استغناء المواطنين البنزين والسولار لأنه أساس المحركات في مصر، وهناك اعتماد كلي عليه وسوف نتعرف علي التفاصيل عن أسعار البنزين والسولار اليوم من خلال متابعة هذا المقال.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء

مازال عمليات البحث مستمرة علي منصات التواصل الاجتماعي علي معرفة أخر أسعار تمت في المحطات، وسوف نتعرف علي الأسعار وفقا لأخر سعر تم التعامل به علي النحو التالي:

وصل سعر بنزين 92 اليوم الي 15.25 جنية مصري.

وصل سعر بنزين 95 اليوم الي 17 جنية مصري.

وصل سعر بنزين 80 اليوم الي 13.75 جنية مصري.

وصل سعر السولار اليوم الي 13.30 جنية مصري.

وصل سعر طن المازوت الصناعي 9500 جنية مصري.

وصل سعر طن المازوت المورد 9500 جنية مصري.

أسعار أسطوانة الغاز المنزلية

استمرت عمليات البحث علي التواصل الاجتماعي علي معرفة اخر سعر تم التعامل به في أسطوانة الغاز، وخصوصا بعد الزيادة الأخيرة التي تمت في الشهور الماضية، واليكم السعر علي الشكل التالي: