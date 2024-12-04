اتفرج ببلاش بأعلى جودة HD .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 الموسم السادس موعد العرض والقنوات الناقلة له
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كتب محمد سعد – تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من التساؤلات التي تدور حول التعرف علي موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 الموسم السادس ، وحقق المسلسل شهرة واسعة في الوطن العرب ، كما استطاع تحقيق نجاح كبير في تركيا ، والمسلسلات التاريخية تتميز بعرضها لأحداث حقيقة مما تجذب لها العديد من المشاهدين ، وتدور قصة مسلسل عثمان حول قيام الدولة العثمانية وتخليصها من ايدي الأعداء والمستعمرين ، وقام عثمان ابن ارطغرل بالدخول في الكثير من الحروب والمعارك في سبيل تحقيق ذلك ، واستطاع نقل الدولة جعلها من اقوي الدول في هذه الحقبة الزمنية ، وخلد التاريخ زكري تلك الحروب ، وتم إعادة احياء الاحداث في اطار درامي تشويقي يراه جميع العالم.
يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في الوطن العربي علي قناة الفجر الجزائرية ، وتقوم بعرضه مترجم يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية ، بينما يتم عرضة حصريا في تركيا علي شاشة أي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة والنصف يوم الأربعاء من كل أسبوع.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان
جاء التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية علي النحو التالي:
- التردد: 12645.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
تردد قناة atv التركية
- التردد: 12054
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- معدل الاستقطاب: عمودي
- جودة القناة: HD.