شكرا لاهتمامكم بخبر عن مسلسل مليونير في غمضة عين Dailymotion وجميع الحلقات الجديدة عبر موقع ايجي بست على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مسلسل مليونير في غمضة عين Dailymotion يعتبر هذا الامر من اكثر الأشياء بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والجدير بالذكر ان هذا المسلسل خلال وقتا قصير استطاع ان يجذب اكبر قدرا ممكن من نسب الاعجاب والمتابعين في العالم العربية بأكمله، فهو من بطولة الشاب مينا مرعي، الذي ظهر مؤخرا في السينما المصرية، فهو يتناسب مع جميع الأذواق ويفسر حقيقة يشهدها العالم، لذلك اليكم في السطور القادمة اخر تحديثات تمت حول ذلك الامر.

ما زالت عملية البحث مستمرة حول مسلسل مليونير في غمضة عين، وداره الاحداث حول شاب مصري بسيط يعيش في بعض المناطق او الاحياء الشعبية لدية الكثير من الطموح والاحلام، واذا فجأتا صدفه احدي المواقف وصدم برجل اعمال كبير وذات شخصية مرموقة في البلاد وحول حياته من العتمة الي النور واصبح إبراهيم عنبة واحد من اهم رجال الاعمال، ولدية اسطول كامل من السيارات، ولكن بعد مروره بكم هائل من الصعبات والتحديات، واصبح بينه وبين ابنة رجل الاعمال قصة حب كبيره بعدما تخلي عن حبيبته القديمة، ويتم عرض جميع الحلقات علي موقع ايجي بست الرسمي، وأيضا ينقل علي شاشة قناة MBC 4، وفي مواعيد محددة.

أبطال مسلسل مليونير في غمضة عين