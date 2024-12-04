السلطان الغازي .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 dailymotion مترجمة بدون فواصل وأبرز القنوات الناقلة للمسلسل

عدن – كتب محمد سعد – الكثير من عشاق الإثارة والتشويق ومُشاهدة الأعمال التاريخية، يترددون علي محركات البحث للتعرف علي مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 dailymotion مترجمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب توقيت عرضها علي الشاة التلفزيونية، وذلك استكمالا للحدث المشوقة والتي توقف لها العرض الحلقة الماضية 172، والجدير بالذكر أن المسلسل التاريخي قيامة عُثمان قد استطاع أن يجذ إليه أنظار الملايين من مُحبي التاريخ والأعمال التركية الدرامية منذ عرض أولي حلقات الموسم الأول، وما زلا حتي الان ترتفع المُشاهدة والعمليات البحثية عنه حتي وصل الي الموسم السادس، ليجعل نفسه من المسلسلات التركية الناجحة والتي حققت أكبر نسب مُشاهدة.

وفي البحث المُستمر عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 dailymotion مترجمة، فقد أعلنت قناة atv التركية عن نقلها للمُسلسل بواقع حلقة في مساء الأربعاء من كل أسبوع، ليوافق اليوم الأربعاء 4 ديسمبر عرض الحلقة 173 من الموسم السادس، باللغة التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد عرض المُسلسل في اليوم التالي غدًا الخميس بعد إعادة ترجمته الي اللغة العربية من خلال قناة الفجر الجزائرية، وذلك في مساء الخميس من كل اسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 مدبلج

يُمكن للجميع الحصول علي الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان من خلال تحميل القنوات الاتية:-

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معامل استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة الصوت والصورة: hd.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10796.

معامل استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصوت والصورة: hd.