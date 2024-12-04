شكرا لاهتمامكم بخبر عن مجانية .. تردد قناة زي الوان Zee Alwan 2024 علي كافة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث العديد من عشاق الدراما الهندية المدبلجة عن تردد قناة زي الوان 2024 حيث تعتبر قناة زي الوان من ابرز القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات الهندية المدبلجة وتعتبر قناة ترفيهية مجانية تقوم بعرض مجموعة من افضل المسلسلات والبرامج الهندية بالإضافة الي بعض المسلسلات والبرامج التركية وأيضا تقوم بعرض البرامج والمسلسلات العربية الحصرية وفي السنوات الأخيرة قامت القناة بجذب العديد من المشاهدين من مختلف الاعمار ومن جميع انحاء العالم العربي بسبب محتواها المشوق والمثير .

تردد قناة زي الوان علي الأقمار الصناعية

بسبب ازدياد معدلات البحث علي تردد قناة زي الوان ليتمكنوا من متابعة مسلسلاتهم وبرامجهم المفضلة علي القناة سوف نقوم بتوضيح تردد قناة زي الوان علي الاقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية :

تردد قناة زي الوان علي القمر الصناعي عرب سات :

اسم القمر الصناعي : عرب سات .

تردد قناة زي الوان : 11862 .

الاستقطاب هو : عمودي .

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6 .

معامل الترميز هو : 27500 .

جودة الصوت والصورة : HD .

تردد قناة زي الوان علي القمر الصناعي نايل سات :

اسم القمر الصناعي : نايل سات .

تردد قناة زي الوان : 41811 .

الاستقطاب هو : عمودي .

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6 .

معامل الترميز هو : 27500 .

جودة الصوت والصورة : HD .

قائمة مسلسلات زي الوان

مسلسل التفاح الحرام.

مسلسل فضيلة خانم وبناتها.

مسلسل ابنة السفير.

مسلسل علي مر الزمان.

مسلسل السلطانة قسم.

مسلسل السلطانة راضية.

مسلسل حب ابيض واسود.

مسلسل حريم السلطان.

مسلسل إسطنبول الظالمة.

مسلسل سابع جار.

مسلسل رباط الحب.

مسلسل راجعين يا هوي.