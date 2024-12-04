القط والفار .. تردد قناة توم وجيري 2024 Tom and Jerry علي القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

عدن – كتب محمد سعد – يقوم العديد من الاباء والامهات بالبحث عن تردد قناة توم وجيري 2025 للأطفال حيث تعد قناة توم وجيري من اشهر القنوات الترفيهية للأطفال في جميع انحاء العالم العربي حيث تقوم بتقديم العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة والشيقة والممتعة وتقوم بعرض الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال وينجذبون اليها وتعرض شخصيات كرتونية محبوبة مثل توم جيري الذي يجذب الكبار والصغار ويستمتعون بمشاهدته وفي هذا المقال سوف نوضح لكم احدث ترددات قناة توم وجيري لمساعدتكم في ايجادها علي جهاز التلفزيون بسهولة.

تعتبر قناة توم وجيري من ابرز قنوات الأطفال في العالم التي تقوم بعرض مجموعة من البرامج المتنوعة التي يحبها الأطفال وسوف نعرض لكم تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي نايل سات في السطور التالية:

تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي نايل سات:

اسم القمر الصناعي هو : نايل سات.

التردد هو : 1135.

الاستقطاب هو : افقي.

معدل الترميز هو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6.

جودة الصوت والصورة هي : HD.

كيفية ضبط قناة توم وجيري علي جهاز الاستقبال

يجب اتباع الخطوات الاتية لضبط قناة توم وجيري: