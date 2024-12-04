نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الان .. تردد قناة ATV الجديد 2024/2025 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بجودة HD في المقال التالي

كتب محمد سعد – تمكنت قناة ATV التركية أن تستحوذ علي قائمة القنوات البحثية في جوجل، وذلك بسبب المحتوي المميز والناجح الذي تُقدمه القناة، والتي تمكنت في فترة قليلة من أن تنشر محتواها والذي اعتمدت فيه علي المسلسلات والأفلام الهادفة، وإضافة الي ذلك فالقناة تُقدم مجموعة مميزة ومختارة من الأعمال التاريخية العربية والتركية بشكل كبير، والتي تنقل فيها حقبات زمنية تمكن فيها السلطان من النهوض وإحداث نهضة كبية في مُختلف النواحي، ومن أشهر المسلسلات التي تنقلها القناة، هو المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان والمُسلسل العربي صلاح الدين.

بالتزامن مع اقتراب موعد عرض الحلقة الـ173 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان، تردد الكثير من مُتابعي المسلسل للتعرف علي تردد قناة ATV، وذلك باعتبارها من أهم القنوات التي تمتلك الحق في بث المسلسل من خلالها، وقد تميزت القناة بالجودة العالية للعرض لذلك هي الخيار الأمثل لجميع مُشاهدي المسلسل، وفي هذا الإطار نعرض لكم من الان من خلال هذا التقرير تردد قناة ATV الجديد علي جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ATV علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة ATV علي عرب سات