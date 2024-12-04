الدفعة الثالثة .. منصة عمال الحضائر 2024 لتسوية الوضعية للعمال ما دون 45 عام Hadhaer gov Tn

عدن – كتب محمد سعد – دعت رئاسة الحكومة التونسية عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 عام للتعرف على البلاغ الجديد المقدم إليهم لتسوية وضعيتهم حسب ما نصت عليه القوانين الخاصة بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، ودعت الحكومة زيارة المنصة الرقمية للتعرف على حقوقهم والقرارات الجديدة المتخذة والتي من المتوقع أن تلاقي قبولا لديهم وتقضي بشكل نهائي على المشكلات الخاصة بأعمالهم.

حرصت الحكومة التونسية منذ اليوم الأول على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وخاصة أصحاب المهن البسيطة والراغبين في تحسين أوضاعهم، وقد ورد لرئاسة الحكومة العديد من الشكاوى من عمال الحضائر للتعرف على وضعيتهم القانونية وكيفية توفير وتنسيق أوضاعهم على النحو المناسب، حيث تم انتداب العمال فيما قبل للعمل التطوعي أو بأجر رمزي في تلك الأعمال، ويرى العاملين أن وقت تسوية أوضاعهم قد حان، وتقدموا بالعديد من المطالب للحكومة لتسوية أوضاعهم.

ما موعد الاستعلام عن حال تسوية أوضاع عمال الحضائر؟

دعت رئاسة الحكومة العمال من الدفعة الثالثة للمتقدمين لتسوية أوضاعهم، من البالغ أعمارهم 45 عام، لزيارة الموقع المخصص لهم في الفترة التالية:

موعد بداية الاستعلام الموعد الأقصى للدخول يوم 3 ديسمبر 2024 22 ديسمبر 2024

وجاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارة البيان التالي:

“أكدت رئاسة الحكومة أنه سيتم نشر قائمة الشغورات المتوفرة لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات على المنصة الرقمية المخصصة لتسوية وضعية عملة الحضائر، كما سيتم نشر نفس القوائم في مقرات الولايات لضمان الوصول إلى المعلومات بسهولة. دعوة للولوج إلى المنصة”.

وتتيح المنصة للمتقدمين في خطوة نحو الاستقرار المهني وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التوازن في سوق العمل بالدولة التونسية ما يلي:

الاطلاع على بيان الحكومة المقرر بالصفحة كاملا.

اختيار مراكز العمل المتاحة والتي تتوافق مع مستواهم التعليمي.

يجب عليهم تقديم ما يصل إلى 10 خيارات.

وسيتم نشر نفس القوائم في مقرات الولايات لضمان الوصول إلى المعلومات بسهولة.