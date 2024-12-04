نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدمي الآن في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر عبر anem.dz وأهم الشروط المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر من أبرز المنح الاجتماعية التي توفرها الحكومة الجزائرية من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن بعض التفاصيل اللازمة لتسجيل النساء في هذه المنحة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، كما تعتبر هذه المنحة من اللفتات الطيبة لدعم النساء في الجزائر اللواتي يمكثن في بيوتهم من أجل قضاء الوقت مع الأطفال، في هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، فتابعونا.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية بالجزائر بطرح مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات من أجل الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، وهي:

أن تكون المتقدمة جزائرية المولد تحمل الجنسية الجزائرية

كما يجب أن تكون من السكان المقيمين فيها بشكل مستمر.

يجب علي المتقدمة ألا يكون لديها عقارات أو ممتلكات خاصة بها وذات قيمة عالية.

هذه المنحة غير مقدمة للعاملات سواء في القطاع العام أو الخاص.

كما يجب أن يكون التقديم من خلال الولاية التي تمكن بها، والا تكون المتقدمة أقل من 18 عام وألا يزيد عن 40 عام.

ومن خلال استيفاء الشروط السابقة سوف تتمكن من القبول في تلك المنحة.

كيفية الاستعلام عن منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في تلك المنحة، وهي: