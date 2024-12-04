شكرا لاهتمامكم بخبر عن هام .. الحكومة توضح موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق 2024 وحقيقة زيادة رواتبهم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تم الإعلان من قبل مصرف الرافدين رسميا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ديسمبر خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنهم يقدمون خدمات جليلة للوطن خلال فترة عملهم في المؤسسات العسكرية أو الحكومية حيث تعد الرواتب جزءًا جوهريًا من نظام الحماية الاجتماعيةحيث توفر للمستفيدين دخلاً شهريًا يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، وتجدر الإشارة إلى أن الرواتب سيتم صرفها الآن بشكل إلكتروني عبر آليات حديثة تشمل خيارات متعددة، وسوف نوضح حقيقة زيادة رواتبهم عبر السطور القادمة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن هذه الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق

أعلن بنك الرافدين اليوم الأحد عن موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ديسمبر، وأكد البنك التزامه بتوفير جميع الوسائل الحديثة التي تتيح للمستفيدين سهولة ومرونة في استلام مستحقاتهم مما يمنحهم إمكانية صرف الرواتب من أي مكان وفي أي وقت دون الالتزام بمواعيد محددة، وأوضح البنك أن المستفيد يمكنه صرف راتبه فور تلقي رسالة نصية على رقم هاتفه المسجل تفيد بإيداع الراتب في حسابه، كما شدد البنك على التزامه بتقديم كافة التسهيلات لضمان صرف الرواتب بأقصى سرعة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف زيادات مالية على رواتب شهر ديسمبر، ولذلك رغب العديد من المواطنين في التحقق من مدى صحتها، ولكن الجدير بالذكر أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرارات بخصوص إضافة زيادات جديدة على رواتب المتقاعدين حيث إن آخر زيادة فعلية رواتب المتقاعدين العسكريين كانت في نوفمبر 2023، وبناءً على ذلك تؤكد الجهات المعنية أن الأخبار المتداولة بشأن صرف زيادات على رواتب شهر ديسمبر لا أساس من الصحة وينبغي على المواطنين متابعة المصادر الرسمية للتحقق من صحة أي أخبار تتعلق بزيادة الرواتب.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة المالية العراقية.

اكتب بعد ذلك رمز التحقق المرئي.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية

اضغط على خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

قم بعد ذلك بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقاعد مثل الرقم التقاعدي

اضغط على الاستعلام.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة سوف تتمكن من الاستعلام عن رواتب بكل سهولة