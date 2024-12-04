بسكويت العشر دقائق .. بسكوت محشو مربى خليكي محترفة في حلويات المحلات من صنع ايديك

عدن – كتب محمد سعد – طريقة بسكويت عشر دقائق بالمربى من حلويات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، وسنقوم بإعداده بوصفة وشكل جديد يمكنك أن تكوني محترفة في صنع بسكويت الحلواني من التشكيل والحشو والتزيين سنقوم بإعداده مع حشو المربى والذي يعطي للبسكويت طعم رائع مميز، ويقدم في الحفلات والمناسبات والذي يقدم مع الشاي أو القهوة للضيوف أو المناسبات.

بسكويت العشر دقائق ناعم بالمربى وصفة جديدة مختلفة

بسكويت نستخدم فيه عادة الزبدة ولكن يمكن استبدالها بالسمنة مع الزيت ولكي يكون معك بسكويت ناجح يفضل عدم الإكثار في عجن بسكويت ولكن لم عجينة فقط فتابعوا معنا.

نحتاج لعمل بسكويت عدد 2 كوب 250 جم من الدقيق الأبيض المنخول. نصف كوب أو 100 جم من السكر البودرة. نصف كوب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ أو السمن. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ أو يمكن استبدالها بملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. مربى التين أو فراولة لحشو البسكويت. رشة صغيرة من الملح.

طريقة بسكويت عشر دقائق بعجينة سهلة محشية مربى

في وعاء المضرب الكهربائي نقوم بخفق الزبدة مع السكر البودرة باستخدام مضرب يدوي حتى تصبح الخليط ناعماً وكريمي الملمس ويكون متماسك ذات لون فاتح.

ثم ننزل عليه بالبيضة مع الفانيليا ونستمر في الخفق الجيد عن طريق استخدام المضرب اليدوي برفق حتى تختفي البيضة أو نضيف بديل بيضة بإضافة اللبن الزبادي.

في وعاء آخر نخلط الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، وانزلي بالتدريج بالدقيق إلى خليط الزبدة مع السكر مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو اليد حتى تتكون عجينة ناعمة وغير لاصقة.

ثم توضع العجينة الناعمة في الثلاجة داخل وعاء من بلاستيك لمدة نصف ساعة لكي تتماسك ويسهل عليك فردها وتشكيلها.

فقومي بإخراجها من ثلاجة وفردها على ورقة زبدة على شكل مستطيل ثم قومي بتقطيعه على شكل مستطيلات صغيرة، ثم عن طريق شوكة قومي بصنع برفق خطوط طولية.

ثم قومي بصنع دوائر عن طريق قطاعات البسكويت الدائرية ذات حواف مشرشة، وعلى طرف دائرة قومي بإضافة ملعقة من المربى مع القليل من المكسرات المجروشة.

ثم طبقي الجزء الآخر من العجينة بحيث تغطي المربى وصنع من العجينة قطع من بنفس الطريقة، واحضري صينية الفرن وبطنيها بورق الزبدة أو تدهن بالزيت وترص قطع البسكويت في صينية الفرن.

ثم اخبزي البسكويت في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح لون الحواف ذهبي ويتغير لونه، ثم اخرجي بسكويت من الفرن ويترك لكي يبرد تماماً قبل أن يتم تقديمه.

احرصي على عدم المبالغة في خبز البسكويت حتى لا يصبح جافاً، وينزع من الصينية ويقدم بالهنا والشفا مع الشاي أو القهوة.

طريقة بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة

لعمل بسكويت نجهز 2 كوب دقيق. نصف كوب سكر بودرة. نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة. ربع كوب حليب سائل. عدد 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. رشة ملح صغيرة ربع ملعقة. قطع شوكولاتة أو شوكولاتة مذابة.

تحضير بسكويت عشر دقائق بالشوكولاتة

في البداية احضري وعاء العجن ونخلط به السكر بودرة ونخفق مع الزيت أو زبدة على حسب رغبتك والخفق حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض ويكون الخليط ناعم كريمي ويذوب السكر فيه.

ثم قومي بإضافة الحليب مع الفانيليا ونقلب برفق بالمضرب اليدوي حتى يظل خليط بسكويت ناعم وبه نسبة من الهواء تساعد على علو البسكويت وزيادة قرمشته.

ثم قومي بنخل الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، والملح، وقومي بإضافتهم إلى خليط الزبدة وقلبي المكونات مع بعضها البعض بالتدريج حتى تتكون معنا عجينة طرية وتكون متماسكة.

ثم نجهز العجينة في وعاء عميق وتغطى بقطعة من بلاستيك وتترك في الثلاجة لعدة دقائق، ثم نخرجها ونقوم بتشكيلها على شكل كرات أو نصف هلال.

ثم رصي كرات بسكويت في صينية مغطاة بورق الزبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة.

ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونخبز صينية البسكويت في الفرن بالرف الأوسط لمدة ما بين 10 إلى 12 دقيقة، مع الحرص لكي ينضج البسكويت عدم المبالغة في خبزه ليكون مقرمش وليس ناشف وجاف.

بعد أن يبرد البسكويت تمامًا، زينيه بالشوكولاتة المذابة أو ضعي قطع شوكولاتة فوقه أثناء الخبز ليذوب، ثم يقدم بسكويت مقرمش مع القهوة أو حليب.

بسكويت العشر دقائق بالشوفان خفيف ولذيذ

نحتاج إلى كوب دقيق شوفان سريع التحضير. نصف كوب دقيق متعدد الاستخدامات. ربع كوب سكر بني يمكن استبداله بالسكر الأبيض أو العسل. ربع كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من الفانيليا نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة من الملح ربع كوب من زبيب أو مكسرات مفرومة ربع كوب من رقائق شوكولاته مبشور

طريقة تجهيز بسكويت عشر دقائق الشوفان

نبدأ بتحضير المواد جافة بخلط في وعاء كبير، كل من دقيق الشوفان، الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر، ورشة الملح ونترك مكونات جافة جانبا.

ثم في وعاء آخر ننزل بالزيت أو زبدة مع السكر، البيضة، والفانيليا حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً نخفق عن طريق المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى يذوب السكر تماماً وتختفي بيضة مع مزيج سائل.

ثم أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة ولكن بالتدريج مع مزج المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم قومي بإضافة الزبيب أو المكسرات ورقائق الشوكولاتة إذا كنت ترغبين في زيادة الطعم.

ثم قومي بتشكيل البسكويت على شكل كرات صغيرة من العجين أو عن طريق قطاعات بسكويت على حسب رغبتك.

ثم رصي قطع بسكويت على صينية مغطاة بورق زبدة مع ترك مسافة بين القطع والآخرى.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة حرارة متوسطة، وتجهز صينية الفرن وتدهن بالزيت، وتخبز الصينية في الفرن بالرف الأوسط لمدة 8 إلى 10 دقائق أو حتى يأخذ بسكويت لون ذهبي حتى من الأطراف.

ثم اتركي قطع بسكويت لكي تبرد تماماً قبل أن تخرج من الصينية حتى تظل متماسكة ويقدم البسكويت ساخن مع الشاي أو القهوة واستمتعي.

طريقة بسكويت زبدة العشر دقائق سهل وسريع

نحتاج إلى نصف كوب من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ.

بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

كوب ونص الكوب من دقيق حلويات متعدد الاستخدامات

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

تحضير بسكويت عشر دقائق بالزبدة ناعم

في وعاء قومي بخفق الزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ مع السكر البودرة جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو باستخدام المضرب الكهربائي ونخفق حتى يكون معنا خليط كريمي لونه فاتح بقوام متماسك.

ننزل على الخليط بالفانيليا مع بيضة ونقلب برفق بالمضرب اليدوي أو كهربائي ونخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

نجهز في وعاء آخر خليط المكونات جافة كل من دقيق مع بيكنج بودر مع الملح، ونقلبهم ونتركهم جانباً لكي نجهز باقي خليط بأن ننزل بالمكونات مع خليط الزبدة ونقلب أو نمزج برفق حتى يكون معنا عجينة طرية وغير لاصقة.

نبدأ بتشكيل البسكويت على بأشكال على حسب رغبتك أو كرات وتزيينها بشوكة لصنع خطوط عليها من أعلى وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين القطع.

ثم تزيين قطع بسكويت عن طريق شوكة اول ملعقة بصنع خطوط على وجه كل قطعة بسكويت، ويضاف لها القليل من شوكولاته خام.

ثم نقوم بإضافة الصينية الى الفرن بالرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة متوسطة الحرارة، وتخبز صينية بسكويت في فرن ساخن مسبقاً لمدة ما بين 8 إلى عشر دقائق أو حتى تاخذ لون ذهبي من أسفل ومن خواف بسكويت.

نقوم بنزع بسكويت من الصينية بعد عشر دقائق من خروجه من الفرن حتى يبرد تماماً، ويمكنك تزيين بسكويت بالمربى أو صوص الشوكولاته ولصق البسكويت مع بعضها البعض.

ثم نقدم بسكويت الزبدة مع الشاي أو القهوة واستمتعي بطعمه ونعومته، كما يمكنك إضافة القرفة للبسكويت يعطي طعم رائع ومميز.

بسكويت العشر دقائق بدون بيض بخطوات سهلة

نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق نصف كوب من السكر البودرة ناعم نصف كوب من زيت نباتي أي نوع ربع كوب من حليب كامل الدسم ملعقة صغيرة من الفانيليا نصف ملعقه كبيره من بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة من الملح كوب من شوكولاته مذابة ربع كوب من مكسرات للتزيين أو ربع كوب من جوز الهند للتزين على حسب رغبتك

بدون بيض بالحليب بسكويت العشر دقائق

في وعاء نخلط السكر بودرة مع الزيت مع إضافة له الفانيليا ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي أو كهربائي على حسب رغبتك حتى تتجانس مكونات خليط مع بعضها البعض.

ثم ننزل عليهم بالحليب ونخفق مرة أخرى حتى يصبح الخليط ناعم و انسيابي القوام، ونتركه جانبا ونحضر مكونات بسكويت جافة بإضافة دقيق مع بيكنج بودر مع الملح وننخلهم على خليط الزيت مع التقليب حتى تتكون عجينة ناعمة وغير لاصقة.

نبدأ بتشكيل البسكويت على شكل كرات بحجم صغير أو على حسب رغبتك أو فرد عجين ما بين ورقتي زبدة وتشكل بقطاعات البسكويت وترص في صينية الفرن أو صاج تسوية مغطاة بورق الزبدة مع ترك مسافة ما بين كل قطعة وأخرى.

كما يفضل تزيين الكيك قطع وجه البسكويت بقطع شوكولاته بحيث تعطي شكل الكوكيز يحبها اطفالك جدآ أو مكسرات مجروشة.

بعد ذلك ادخلي الصينية إلى الفرن الساخن مسبقاً ولابد من أن يكون الفرن ساخن وتدخل الصينية الفرن بالرف الأوسط، وتترك لكي تخبز لمدة عشر دقائق فقط أو حتى يأخذ بسكويت من أطراف لون ذهبي.

اخرجي بسكويت من الفرن واتركيه حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتقديمه مع الشاي أو حليب واستمتعي بالذ بسكويت بدون بيض شهي ناعم ومقرمش.

طريقة بسكويت عشر دقائق بالبرتقال

احضري 2 كوب دقيق منخول. نصف كوب سكر بودرة. نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. رشة ملح صغيرة لمعادلة الطعم ربع كوب عصير برتقال طازج. بشر قشر برتقال ملعقة صغيرة تقريب

تحضير بسكويت عشر دقائق بطعم برتقال