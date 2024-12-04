كيكة طاسة 10 دقايق بالموز … اعملي احلى كيكه موز تجنن لأطفالك ابهريهم بشطارتك

عدن – كتب محمد سعد – كيكة طاسة بالموز من أنواع الكيك المحببة لدي الكثيرين سواء الكبار أو الصغار من أنواع الكيك التي يتم إعدادها عن طريق استخدام الموز الناضج ويكون كيك خفيف وطعمه رائع ويمكنك صنعه باكثر من طريقة ولكننا اخترنا لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك في طاسة وخلطها في الخلاط من دون الحاجة إلى فرن، تمتاز تلك الكيك بقوامها الطري ولها طعم الموز مع صوص كراميل المميز والتي تقدم في الحفلات والمناسبات وتحلية مميزة تجعلك محترفة في صناعة حلويات من مطبخ منزلك.

طريقة كيك طاسة بالموز طرية هشة

سنعد معكم وصفة طيبة سهلة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ويمكنك تحضيرها في الإفطار أو العشاء، فتابعوا معنا وصفة كيكة الموز شرائح عالية.

لعمل كيك الموز نحتاج الى عدد 2 شرائح من الموز. نصف كوب من السكر البني لعمل كراميل. عدد اثنين ملعقة كبيرة من زبدة طرية. كوب من دقيق حلويات. نصف كوب سكر ابيض. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب حليب سائل كامل الدسم. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات بسيطة لعمل كيكة موز مقلوبة بالطاسة

نبدأ بتجهيز صوص كراميل لكيك طاسة في وعاء نقوم بإضافة السكر بني مع زبدة وترفع على نار متوسطة الحرارة وتقلب السكر مع زبدة لكي يتكرمل السكر ويذوب.

ثم تقلب برفق ونوزع شرائح الموز فوق طبقة الكراميل مع الحرص لأن الكراميل ساخن ويمكن أن ياذي من سخونية، وترفع المقلاه من على النار وتترك جانباً لكي تبرد.

في تلك الأثناء نقوم بخلط دقيق المنخول مع بيكنج بودر وبيكنج صودا مع الملح ونقلب مع بعضهم البعض المكونات.

نجهز وعاء الخلاط ونقوم بإضافة لها الزيت مع الحليب، والفانيليا إلى خليط البيض واخلطي جيدً حتى يذوب ويختفي البيض.

ثم ننزل بخليط كيك سائل إلى خليط دقيق ونقلب برفق عم طريق المضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات ناعمة و انسيابية.

ثم اسكبي خليط الكيك فوق الموز في الطاسة، ووزعيه بالتساوي، برفق ثم غطي الطاسة بغطاء محكم، واطهي الكيك على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج تماماً.

كما يمكنك اختبار تسوية الكيك بعود خشبي أو سكين بغرزها في منتصف الكيك وعندما تخرج نظيفة فيكون الكيك جاهز للتقديم.

ثم نترك كيكة الموز لكي تهدأ قليلاً وتقلب على وجهها ليكون شرائح الموز وتقلب يحذر في طبق التقديم، وتقدم كيك الموز ويمكن تزيينها بكريمة أو صوص الشوكولاته.

طريقة كيكة الطاسة بالشوكولاتة وصوص شوكولاته

لعمل كيك طاسة صغيرة قوام نحتاج إلى كوب من دقيق ربع كوب من كاكاو خام غير محلى نصف كوب سكر بودره نصف كوب من حليب كامل الدسم ربع كوب من الزيت النباتي عدد بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا ملعقة صغيرة من الفانيليا ربع ملعقة صغيرة من الملح تزيين كيكة طاسة شوكولاته شوكولاتة مذابة أو صوص شوكولاتة. مكسرات مفرومة أو جوز الهند.

تحضير كيك طاسة بالشوكولاته والكاكاو

نخلط السكر مع بيض في وعاء الخلاط ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر مع الزيت والحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض مكونة خليط كريمي.

ثم نضيف لهم الفانيليا، ونمزج المكونات مرة أخرى، ثم ننخل الدقيق مع الكاكاو مع لبيكنج بودر، ورشة الملح وتقلب مكونات مع بعضها البعض بشكل تدريجي ونقلب مكونات سائلة على مكونات جافة مكونة خليط ناعم.

ثم سخني طاسة غير لاصقة على نار هادئة، وادهنيها بطبقة خفيفة من الزبدة أو الزيت، صبي الخليط في الطاسة وغطّيها بغطاء محكم.

ثم تترك الكيكة على نار هادئة لمدة ما بين 10 الى 15 دقيقة حتى تنضج الجوانب وتتماسك، ختبري النضج باستخدام عود خشبي، اقلبي الكيكة على جانب الآخر بعد أن تكون قد نضجت وصبيها في طبق التقديم وتزيين بصوص شوكولاته.

كيك الطاسة بالموز وجبه افطار لذيذة بدون فرن

نحتاج إلى موزه واحدة ناضجة يفضل أن تكون طرية بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر عدد أربع ملاعق كبيرة من دقيق حلويات ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ملعقة صغيرة من الفانيليا ربع كوب من الزيت أو زبدة مذابة ربع ملعقة صغيرة من الملح لتخفيف القوام عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب كامل الدسم

طريقة التحضير كيك طاسة بالموز المخلوط