نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في هذا المكون .. طريقة عمل بسكويت البرتقال بدون ماكينة أحلى من الجاهز 100 مرة بسر الصوص الرهيب في المقال التالي

كتب محمد سعد – البسكويت من ألذ الحلوى الخفيفة التي تصلح لكل الأوقات بالإضافة إلى أنه يحبها الكبار والصغار، يعتبر بسكويت البرتقال من أشهى أنواع البسكويت التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث يتميز هذا البسكويت بنكهة البرتقال الجميلة ويمكن تناوله مع كوب من القهوة أو الشاي سنستعرض لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال بدون ماكينة وبخطوات بسيطة ومكونات سهلة مع سر الطعم المميز للبسكويت.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بدون ماكينة

يمكنك عمل بسكويت البرتقال في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهز وتوفير أكثر من ثلثين سعرة، كما أنك ستضمنين جودة المكونات وبدون مواد حافظة، ولعمل البسكويت بالبرتقال يجب الالتزام بالمقادير التالية:

ما هي مقادير عمل البسكويت؟

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كيف اعمل بسكويت في المنزل؟

في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكر جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم أضيفي البيضة والفانيليا واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وقشر البرتقال وهذا هو المكون السري الذي سيعطى للبسكويت طعم مميز.

ثم بعدها أضيفي المكونات الجافة تدريجياً إلى الخليط السائل مع التحريك المستمر.

بعدها أضيفي عصير البرتقال بالتدريج للحصول على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ثم شكلي العجينة إلى دوائر صغيرة أو استخدمي قوالب مخصصة للحصول على أشكال جميلة.

أو يمكنك فرد العجين على رخامة مدهونة زيت بسمك نصف سنتي.

ثم باستخدام كوب أو قوالب تقطيع قومي بتشكيل القطع البسكويت.

بعدها اتركي البسكويت لمدة 10 دقائق حتى يرتاح.

بعد ذلك سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية واتركية حتى يحمى تماماً.

ثم ضعي البسكويت على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة بسكويت وأخرى حتى تعطى فرصة للبسكويت يتمدد.

بعدها اخبزيه لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد أن يخرج البسكويت من الفرن اتركيه ليبرد تماماً، ثم قدميه مع مشروبك المفضل، كما يمكنك تزين البسكويت بصوص البرتقال ليعطى طعم مميز لا يقاوم سيعشقه أطفالك.

طريقة عمل صوص البرتقال

يمكنك تحضير صوص البرتقال بنفسك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بدون مواد حافظة او مكسبات طعم او قوام وامن تماماً على صحة اطفالك، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

مكونات:

1 كوب عصير برتقال طازج.

قشر من برتقالة واحدة مبشورة.

1/2 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1/4 كوب ماء.

رشة ملح.

خطوات عمل صوص البرتقال

في وعاء صغير امزجي النشا مع الماء حتى يذوب تماماً.

في اناء ضع عصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور والسكر ورشة الملح.

ثم سخني الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يغلي.

بعد الغليان أضيفي خليط النشا واستمري في التحريك لمدة دقيقتين حتى يصبح الصوص كثيف.

قومي برفع الاناء عن النار واتركي الصوص يبرد قليلًا.

طريقه عمل بسكويت الطاسه السريع بالبرتقال

يمكنك عمل بسكويت سريع بدون فرن وهو يصلح لحلى سرع بدون مجهود ويجب عليك أولا أعداد المكونات التالية:

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

ربع كوب من عصير البرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ازاي اعمل بسكويت العشر دقائق؟

في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع السكر البودرة والبيكنج بودر والملح.

بعد ذلك أضيفي الزيت النباتي والبيضة وبشر قشر البرتقال وعصير البرتقال والفانيليا إلى الخليط الجاف واخفقيهم جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح العجينة متماسكة.

قومي بتشكيل قطع البسكويت باستخدام قالب او فرد العجينة على الرخامة ثم تقطيعها بقطاعة او كوب.

بعدها سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم ادهنيها دهنة زيت خفيفة ثم ضعى قطع البسكويت في المقلاة ثم غطى عليها.

اتركي قطع البسكويت لمدة 5 دقائق على كل جانب حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

ارفعي البسكويت من المقلاة ثم قدميه لأسرتك.

بسكوت البرتقال بدون بيض

وهي وصفة سهلة وبسيطة وتصلح لعمل بسكويت صيامى فقط عليك تجهيز المكونات التالية:

2 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب سمن نباتي أو زيت نباتي

قشرة برتقال مبشورة

1/4 كوب عصير برتقال

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

رشة ملح

طريقة بسكوت البرتقال الصيامي

في وعاء كبير امزجي الدقيق مع السكر وبشر البرتقال وبيكربونات الصوديوم ورشة الملح.

بعد ذلك أضيفي السمنة أو الزيت وامزجي حتى تحصلي على خليط يشبه الرمل.

ثم أضيفي عصير البرتقال تدريجياً مع الخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.

بعد ذلك شكلي العجينة إلى كرات صغيرة ثم اضغطى عليها بقاعدة كوب قليلا وضعيها في الصوان الصينية مع ترك مسافات بينها.

قومي بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية ثم اخبزي البسكوت في الفرن لمدة حوالي20 دقيقة أو حتى يحمر وجههه قليلاً.

بعد أن ينضج البسكوت اتركيه يبرد قليلاً ثم قدميه وبالهنا والشفا.

بسكوت البرتقالي بالفول السوداني

بسكوت البرتقال بالفول السوداني هو بسكويت لذيذ الذي يجمع بين نكهة البرتقال الحلوة وطعام الفول السوداني المقرمش، كما يضيف الى فوائد البسكويت فوائد الفول السوداني ليصبح وجبة متكاملة، حيث انه مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن

المكونات:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرراه الغرفة.

بيضة واحدة.

بشر برتقالة واحدة.

نصف كوب من الفول السوداني المطحون خشن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيضة وبشر البرتقال واخفقي جيداً.

أضيفي الدقيق والفول السوداني المطحون والبيكنج بودر والملح واخلطي المكونات حتى تتجانس.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة ثم اضغطي عليها بقاعدة كوب وضعيها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

اخبزي البسكويت في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

قدمنا لكم طريقة عمل بسكويت البرتقال بدون ماكينة وطريقة عمل الصوص المميز، اتقدمي لأسرتك ألذ بسكويت هش ومقرمش.