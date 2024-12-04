شكرا لاهتمامكم بخبر عن كيكة بسكويت الشاي طبقات السحاب الناعمة بكريمة والشوكولاته بدون فرن بتدووب معاها من اول قطعة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – كيكة طبقات البسكويت الباردة تعد واحدة من أشهر الحلويات السهلة والسريعة التي يحبها الجميع، خاصة بانها تتميز بتعدد طبقاتها بين البسكويت، الكريمة، وشرائح الموز، مما يجعلها ذات طعم متوازن مثالي ما بين الطعم الحلو والملمس الكريمي المنعش، هذه الكيكة لا تتطلب خبزاً في الفرن، مما يجعلها خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يرغبون في تحضير حلوى لذيذة دون الحاجة إلى تسوية في الفرن لفترة طويلة، يطلق عليها كيكة بسكويت أو كيكة طبقات بسكويت شوكولاته.

كيك بسكويت شاي طبقات السحاب الناعمة

واليوم سنعد معكم كيكة طبقات بسكويت بحشو الموز مع الكريمة والتي يتغلغل في منتصفها الفواكه كما يمكنك استخدام شرائح التفاح أو بسكويت وكريمة شوكولاته بدون فاكهة فتلك الكيك لها اكثر من طريقة وقوامها عند التقديم ناعم يذوب بالفم لا يمكن لأحد مقاومته وستنال اعجاب اولادك بشدة وضيوفك أيضاً، فهي حلوى مثالية تعطي شكل رائع وطعم احلى.

احضري 400 جرام من البسكويت السادة مثل بسكويت الشاي. عدد 2 كوب من الحليب البارد عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا عدد 2 كوب من الكريمة المخفوقة عدد من ثلاث إلى أربع حبات من الموز، مقطعة إلى شرائح رفيعة ملعقة كبيرة من عصير الليمون لمنع تغير لون الموز شوكولاتة مبشورة أو بودرة كاكاو للتزيين

حضري معنا كيك بسكويت الشاي الناعمة بالكريمة

نبدأ بتحضير خليط الكريمة بإضافة الكريمة حلواني ونخفقها مع السكر البودرة وعندما يذوب السكر نقوم بإضافة الفانيليا ونخفق مرة أخرى جيداً حتى يكون لدينا خليط كريمي هش وخفيف.

تنقل الكريمة في طبق عميق وتدخل الثلاجة لتتماسك قليلاً وتجهز باقي مكونات كيكة السحاب بيضاء بالبسكويت.

ضيفي الحليب في وعاء عميق وقومي بتغميس فيه قطع بسكويت ليتشرب الحليب قليلا ورصي بسرعة في ثواني قطعة بسكويت في قاعدة الصينية من بايركس واحرصي أن تكون متماسكة وغير متكسر.

نضيف أول طبقة من البسكويت المغمس في الحليب لتغطي قاعدة الصينية، ثم نخرج كريمة من ثلاجة ونضيف طبقة منها فوق البسكويت، وقوزمي بتوزيعها بالتساوي.

ثم انزلي بطبقة من شرائح الموز فوق الكريمة، مع رش القليل من عصير الليمون على الموز للحفاظ على لونه ويكون ابيض عند تقديمه.

كرري نفس الخطوات، بحيث يتم إضافة طبقة أخرى من البسكويت، ثم الكريمة، ثم الموز، حتى تنتهي الكمية. تأكدي من أن تكون الطبقة الأخيرة من الكريمة البيضاء.

ثم قومي بإضافة اخر طبقة من كيكة بسكويت بالتزيين سواء كان برش الكاكاو الخام فوق طبقة الكريمة وصنع أشكال منها.

أو إضافة الشوكولاته المبشورة أو رشي القليل من بودرة الكاكاو للحصول على مظهر جذاب، ثم تدخل كيكة بسكويت الشاي في الثلاجة لمدة ما بين أربعة إلى 6 ساعات على الأقل حتى تتماسك الطبقات وتتشرب النكهات من بعضها البعض.

ثم تقطع وتقدم باردة بالهنا والشفا لذيذة جدا مع الشاي في الصباح، استمتعي بتجربة هذا الطبق السهل والذي سيبهج جميع أفراد العائلة.

تذوب بالفم طريقة كيك طبقات البسكويت بالشوكولاتة والكريمة

نحتاج لعمل اول طبقة 2 عبوة من بسكويت الشاي أي نوع مفضل عدد 2 كوب حليب لتغميس قطع البسكويت.

مكونات كريمة كيكة بسكويت

عدد 2 كوب كريمة خفق. نصف كوب سكر بودرة. ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات صوص شوكولاته طبقة ثالثة

حوالي 200 جرام من شوكولاتة داكنة أو شوكولاته حليب. نصف كوب من كريمة حلويات سائلة.

تحضير كيكة طبقات بسكويت شوكولاته مع كريمة