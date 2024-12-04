بخلطة التسوية .. طريقة عمل محشي الكرنب وخلطة المحشي الرهيبة لدفا طول الشتاء

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر محشي الكرنب من أكثر الأكلات الشهيرة والمحبوبة وبخاصة في فصل الشتاء وخصوصاً في مصر، يتميز محشي الكرنب بطعمه الرائع الذي لا يختلف عليه أحد، ويمكن تناوله بدون لحوم أو دجاج، مما يجعله وجبة اقتصادية بدون لحوم، في هذا المقال سنتعرف على الطريقة الكاملة لتحضير محشي الكرنب بداية من تحضير الورق وطريقة سلقه الصحيحة إلى إعداد الخلطة المميزة وتسويته بالخلطة السرية.

محشي الكرنب

لتحضير الكرنب سوف تحتاجين إلي المكونات التالية:

1 رأس كرنب متوسطة الحجم.

ماء مغلي لسلق الأوراق.

رشة كمون في ماء السلق.

ملعقة صغيرة سكر.

لتحضير الخلطة

2 كوب أرز مصري مغسول.

2 بصلة متوسطة مفرومة.

2 كوب عصير طماطم بدون تصفية.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب شبت مفروم.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

ملح وفلفل أسود.

رشة كمون.

رشة من الكزبرة.

خلطة التسوية

كوبين من الشوربة أو الماء.

كوب صغير من الصلصة.

عشر فصوص ثوم مفروم.

مكعب مرقة دجاج.

طريقة عمل محشي الكرنب بالتفصيل

قومي بإزالة الأوراق الخارجية الخشنة من رأس الكرنب، ثم افصلي الأوراق.

اغسلي الأوراق الخضراء لنفرش بها الإناء.

ضعي الأوراق في ماء مغلي مضاف إليه رشة كمون لتخفيف رائحة الكرنب والتخلص من الغازات والسكر لإضفاء طعم مميز على الأوراق.

اسلقي كل ورقة لمدة 2-3 دقائق فقط حتى تلين قليلاً، ثم اتركيها جانباً لتبرد.

سخني الزيت أو السمن في إناء على نار متوسطة، وأضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي عصير الطماطم واتركيه حتى يتسبك جيداً وتتبخر منها المياة تماما.

اخلطي الأرز مع البقدونس والشبت والكزبرة والتوابل.

أضيفي خليط الطماطم المسبكة إلى الأرز وقلبي جيداً.

قطعي أوراق الكرنب إلى مستطيلات متوسطة الحجم.

ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة على طرف كل ورقة ولفيها بإحكام.

في قاع الإناء ضعي أوراق الكرنب الخضراء مع طماطم مقطعة وفلفل حامي حسب الرغبة مع شرائح البصل.

رصي المحشي في الإناء ولا تضغطي عليه حتى ينضج بسهولة.

أضيفي خلطة التسوية حتى يغطي المحشي وهزي الحلة جيدًا حتى تدخل الخلطة بين طبقات المحشي.

ضعي طبق صغير فوق المحشي لتثبيته، ثم اتركيه على نار عالية حتى يغلي.

خففي النار واتركيه لينضج لمدة ساعة.

قدمنا لكم طريقة عمل محشي الكرنب بالتفصيل وسر خلطة التسوية اللذيذة التي سيسألكِ عنها كل من يتذوقها.