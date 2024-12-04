نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب الان .. تحديث عيار 24 السعودية في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر داخل المملكة العربية السعودية، ليأتي مدعومًا بالمعدن النفيس عالميًا، نظير أن أسعار الذهب استقرت مع ترقب الأسواق لطرح العديد من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس المركزي الأمريكي، جيروم باول، فيما أن سعر الذهب ضمن المعاملات الفورية سجلت نحو 2640.42 دولار للأوقية، نظير انخفاض العقود الأجلة الأمريكية بنسبة 0.2% بما سجل نحو 2662.50 دولار.

أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم السعودية

أما عن التحديثات الأخيرة التي أجرت على أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء داخل المملكة العربية السعودية، جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 318.93 ريال سعودي بما يُعادل 84.54 دولار أمريكي للجرام الواحد.

فيما أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 278.34 ريال سعودي أي 73.88 دولار.

ووصل سعر الذهب المستعمل من عيار “22” إلى 287.64 ريال سعودي.

وبالنسبة لعيار 21 من الذهب المستعمل بلغ نحو 331.55 ريال.

أما عن الذهب المستعمل من عيار 18 فبلغ نحو 320.84 ريال سعودي أي ما يُعادل 84.96 دوار أمريكي.

سعر السبائك الذهبية في السعودية

وعن التحديثات التي تمت على أسعار سبائك الذهب داخل المملكة العربية السعودية، جاءت على النحو الأتي:-

وصلت سعر سبيكة الذهب وزن “10” جرامات إلى 3272.24 ريال سعودي ما يُعادل الـ 901.39 دولار أمريكي.

فيما أن سعر سبيكة الذهب وزن “50” جرامًا سجل نحو 16138.38 ريال.

كذلك فإن سعر السبيكة وزن “1000” جرام بلغ نحو 320.539.44 ريال سعودي.

قيمة مصنعية الذهب في السعودية

وتختلف قيمة مصنعية الذهب من تاجر إلى أخر، فيما تراوحت النسبة المستحقة من 6% لـ 10% على قيمة الذهب، لكن من الممكن أن تختلف القيمة سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا لما يُحدده كل محل صاغة، أي تقريبًا تتراوح القيمة من 60 لـ 200 ريال سعودي، وتختلف بناءً على ما يُحدده محل الصاغة داخل المملكة العربية السعودية، ناهيك عن أن التحديثات تسري على جميع المشغولات الذهبية بشكل مستمر في إطار أن يتعرف عليه كافة المواطنين وراغبي اقتناء الذهب في السعودية.