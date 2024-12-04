اغتنموا الفرصة الآن .. عروض ماركت العثيم الأسبوعية حتى 10 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – يترقب كافة المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عروض العثيم الأسبوعية التي تشمل المتجر بكافة أقسامه مثل السلع الغذائية والخضار والفاكهة والمنظفات وكل ما يحتاجه المنزل، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومشتقات اللحوم والمجمدات إلى آخره وهذه العروض تقدم بصورة دورية لنيل رضا العملاء والتوفير قليلًا، أما بالنسبة للعروض الشهر الجاري فحملت ميزة جديدة وهي طرح سبائك من الذهب والسيارات للعملاء احتفالا بالفرع 400 من الأسواق.
متى تبدأ عروض العثيم الأسبوعية؟
قبل عرض العروض التي جاءت في مجلة العثيم الأسبوعية بالعروض والتخفيضات القوية على كافة المنتجات يرغب الكثيرين في معرفة موعد بداية تلك العروض، فنجد أنها تستمر لفترة محدودة فقط وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري 2024 ونظراً للخصومات الكبيرة والعروض التي لا مثيل لها يعتبرها المواطنين فرصة لا تعوض للتسوق وتوفير الأموال.
عروض أسواق العثيم
كما ذكرنا أن أسواق العثيم بفروعها المختلفة قدمت للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً قائمة كبيرة بالعروض والخصومات التي شملت كافة الأقسام بالمنتجات الموجودة بها مثل مستحضرات التنظيف والمستلزمات المنزلية كما يلي:
- رول تغليف (موج) مقاسه 45×200 سم مع فويل من الألومنيوم يبلغ سعرهم بعد الخصم: 27.95 ريال سعودي.
- عدد 6 مفارش سفرة (الهدى) مع 2 بشكل مجاني يبلغ سعرهم بعد الخصم: 12.95 ريال سعودي.
- أكياس نفايات (هلا) عدد 20 قطعة بلغ سعرهم بعد الخصم: 10.95 ريال سعودي.
- بلغ سعر قصدير (دايموند) مقاسه 37.5 قدم بعد الخصم 8.95 ريال سعودي.
- جل منظف (فايتر فلاش سوبر) حجم 2 لتر مع 150 مللي هدية جاء بسعر بعد الخصم: 13.95 ريال سعودي.
- عدد 2 زجاجة مبيد حشري (رائد) بدون رائحة حجم 300 مللي بلغ سعرهم بعد الخصم حوالي: 22.95 ريال سعودي.
- عدد 2 عبوة مبيد حشري (بيف باف) زجاجة بخاخ أو بودر مع عبوة مجانية بحجم 300 مللي يبلغ سعرهم: 21.95 ريال سعودي.
- لوشن فازلين الجسم الذي يبلغ حجمه 725 مللي بلغ سعره بعد الخصم حوالي: 26.95 ريال سعودي فقط.
- بالإضافة إلى حل معقم اليدين (ديتول الأصلي) حجم 50 مللي بلغ سعره بعد الخصم: 8.95 ريال سعودي.
- غسول (هاي جين) مخصص لليدين والجسم أيضًا بنكهة الفواكه حجمه 500 مللي بلغ سعره: 12.95 ريال سعودي.