اغتنموا الفرصة الآن .. عروض ماركت العثيم الأسبوعية حتى 10 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – يترقب كافة المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عروض العثيم الأسبوعية التي تشمل المتجر بكافة أقسامه مثل السلع الغذائية والخضار والفاكهة والمنظفات وكل ما يحتاجه المنزل، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومشتقات اللحوم والمجمدات إلى آخره وهذه العروض تقدم بصورة دورية لنيل رضا العملاء والتوفير قليلًا، أما بالنسبة للعروض الشهر الجاري فحملت ميزة جديدة وهي طرح سبائك من الذهب والسيارات للعملاء احتفالا بالفرع 400 من الأسواق.

متى تبدأ عروض العثيم الأسبوعية؟

قبل عرض العروض التي جاءت في مجلة العثيم الأسبوعية بالعروض والتخفيضات القوية على كافة المنتجات يرغب الكثيرين في معرفة موعد بداية تلك العروض، فنجد أنها تستمر لفترة محدودة فقط وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري 2024 ونظراً للخصومات الكبيرة والعروض التي لا مثيل لها يعتبرها المواطنين فرصة لا تعوض للتسوق وتوفير الأموال.

عروض أسواق العثيم

كما ذكرنا أن أسواق العثيم بفروعها المختلفة قدمت للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً قائمة كبيرة بالعروض والخصومات التي شملت كافة الأقسام بالمنتجات الموجودة بها مثل مستحضرات التنظيف والمستلزمات المنزلية كما يلي: