شكرا لاهتمامكم بخبر عن جهود المملكة في دعم المرأة .. تعرف على خطوات التسجيل في منحة المرأة العاملة بالمملكة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – لكل امرأة عاملة لديها أبناء فقد قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم للنساء السعوديات العاملات بنسبة حوالي 50% من مبلغ حجز مركز الضيافة، والشرط الأساسي للحصول على هذا الدعم ألا يزيد عمر الطفل عن ست سنوات، حيث تصل قيمة الدعم حوالي 1600 ريال سعودي لكل طفل ولكن مع الالتزام ببعض الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة والتي أعلنت عنها عبر موقعها الالكتروني الرسمي، والهدف الأساسي من هذه المنحة تقديم الدعم للمرأة العاملة السعودية، وفيما يلي نتحدث أكثر عن خطوات التسجيل في منحة المرأة العاملة، بالإضافة إلى الشروط للحصول على الدعم..

كيفية التسجيل في منحة المرأة العاملة بالمملكة؟

للاستفادة من دعم منحة المرأة العاملة بالمملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق تنمية الموارد الاجتماعية والبشرية من هنا.

ثم التوجه إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بدعم ضيافة الأطفال.

وبعدها يجب ملء النموذج بالبيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

بعد التأكد من صحتها يبدأ صندوق تنمية الموارد بفحص بياناتك للتأكد من استحقاق المرأة للدعم وأنه قد استوفت جميع المعايير والضوابط التي تؤهلها للاستفادة.

ومن ثم سيتم إشعار المرأة المتقدمة برسالة تفيد بأنها مؤهلة للحصول على دعم البرنامج عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وعليه تقوم المرأة بالانتقال إلى منصة قرة للتقديم في مركز الضيافة لطفلها.

شروط الحصول على منحة المرأة العاملة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط التي يجب تحققها في المرأة المتقدمة للحصول على دعم السعوديات العاملات وتتمثل المعايير فيما يلي: