نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحي أولادك في الإجازة .. إليكم تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد قناة عمو يزيد من القنوات المميزة والمحبوبة لدى الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى تربوي وترفيهي يعزز القيم الأخلاقية والتعليمية بطريقة ممتعة ومسلية، تركز القناة على تقديم برامج وأغاني تناسب الفئات العمرية الصغيرة، مما يجعلها خيار مثالي للأهل الذين يبحثون عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم ومع سعيها الدائم لتحسين جودة البث، يهتم الكثيرون بمعرفة أحدث تردد لقناة عمو يزيد لضمان متابعة مستمرة وممتعة للأطفال.

لمعرفة تردد قناة عمو يزيد للأطفال لعام 2024 تابع ما يلي:

على النايل سات

التردد: 10922.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

على العرب سات

التردد: 10923.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات للاستمتاع بمشاهدة قناة عمو يزيد.

خطوات ضبط قناة عمو يزيد على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات للاستمتاع بمشاهدة قناة عمو يزيد، ولضبط قناة عمو يزيد على جهاز الرسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الرسيفر والتلفاز.

باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Menu أو القائمة لفتح قائمة الإعدادات.

ابحث عن خيار البحث عن تردد أو إضافة تردد جديد في قائمة الإعدادات.

أدخل بيانات التردد الخاصة بقناة عمو يزيد.

بد بعد إدخال البيانات، اضغط على زر بحث أو OK لبدء عملية البحث عن القنوات.

بعد انتهاء عملية البحث، ستظهر قناة عمو يزيد في قائمة القنوات، قم بحفظ القناة وتثبيتها في القائمة.

برامج قناة عمو يزيد

قناة عمو يزيد تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، واهم البرامج الشهيرة ما يلي: