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موبايل على قد جيبك .. مواصفات هاتف ريلمي Realme 13 5G ملك الفئة المتوسطة وسعره على قد الإيد

موبايل على قد جيبك .. مواصفات هاتف ريلمي Realme 13 5G ملك الفئة المتوسطة وسعره على قد الإيد
موبايل على قد جيبك .. مواصفات هاتف ريلمي Realme 13 5G ملك الفئة المتوسطة وسعره على قد الإيد
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – تقدم شركة ريلمي تحديًا جديدًا في سوق الهواتف المتوسطة مع إطلاق Realme 13 5G، حيث يتميز هذا الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 الذي يوفر أداءً سلسًا وفعالًا، وشاشة IPS LCD كبيرة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة ممتعة لأي فيديو، كما يضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الجودة حتى مع عمل zoom in، بالإضافة إلى ذلك يتوفر به سماعات ستيريو لتحسين تجربة الصوت، والآن دعونا نستعرض المواصفات الأساسية والاضافية بالتفصيل لنرى ما إذا كان هذا الهاتف يستحق الشراء أم لأ.

يأتي Realme 13 5G بتصميم أنيق ومقاومة عالية للماء والغبار، وهذه الخصائص من أهم ما يجعل المستخدم مطمئن عليه، كما يتميز ببطارية قوية تدوم طويلاً على مدار اليوم، وكاميرا بدقة عالية مع مثبت بصري لالتقاط صور ذات جودة عالية وواضحة، ومع ذلك يفتقد الهاتف إلى سطوع شاشة عالي تحت أشعة الشمس المباشرة، كما أنه لا يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K في بعض النسخ، وبشكل عام يقدم Realme 13 5G أداءً جيدًا مقارنة بسعره المعقول لكنه يواجه بعض القيود في بعض الميزات.

مواصفات هاتف Realme 13 5G

سنوضح معًا امكانيات Realme 13 5G للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متكامل:

المواصفات التفاصيل
شريحتي اتصال Nano SIM
مقاومة الماء والغبار شهادة IP64
الشبكات المدعومة 2G، 3G، 4G، 5G
الأبعاد 165.6×76.1×7.8 ملم
الوزن 190 جرام
الخامات بلاستيك مقاوم للكسر
الشاشة 6.72 إنش، IPS LCD، دقة FHD+، معدل تحديث 120Hz، سطوع 580 شمعة، Always On Display
الذاكرة – 128 جيجا بايت + 8 جيجا رام
– 256 جيجا بايت + 8 جيجا رام
– 256 جيجا بايت + 12 جيجا رام
يدعم كارت ميموري مكان الشريحة الثانية
المعالج Mediatek Dimensity 6300، تكنولوجيا 6 نانو، معالج رسومي Mali-G57 MC2
الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، F/2.5
الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل، F/1.8، OIS
– كاميرا ثانية غير وظيفية
– فلاش LED
تصوير الفيديو 2K (1440 بكسل) بـ 30 إطار/ثانية، FHD (1080 بكسل) بـ 30/60 إطار/ثانية، OIS
الميكروفون الإضافي لعزل الضوضاء
منفذ السماعات 3.5 ملم
السماعات ستيريو
الواي فاي a/b/g/n/ac، دعم Dual-band
البلوتوث إصدار 5.3، A2DP, LE
أنظمة تحديد الموقع GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
منفذ USB Type-C، دعم OTG
وسائل الأمان بصمة مدمجة بزر الباور، Face Unlock
المستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب
البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط
نظام التشغيل أندرويد 14، واجهة Realme UI 5.0
الألوان الأخضر الفاتح، البنفسجي الغامق

 

 

سعر موبايل ريلمي Realme 13 5G

بلغ سعر النسخة مساحة 256 مع رام 8 جيجا في مصر حوالي 10450 جنيه (ضمان دولي) وهذا السعر تم تحديثه في 24 نوفمبر الماضي.

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