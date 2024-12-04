نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بضغطة زر واحدة .. كيفية تشغيل لعبة GTA San Andreas اخر تحديث على أجهزة الكمبيوتر والاندرويد والايفون في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر لعبة جاتا سان أندرياس من الألعاب المشهورة ويفضلها الكثير من محبي ألعاب الجرافيك والمغامرات وسباقات السيارات، ومن خلال المقال نوضح أهم الخطوات التي تسهل من تشغيل اللعبة سواء على الكمبيوتر أو على الموبايل، وإليك أهم متطلبات التحميل السريعة وكيفية تشغيلها أيضا على الموبايل الأندرويد أو الآيفون.

من الممكن أن يتم تشغيل لعبة جاتا سان أندرياس بكل سهولة من خلال اتباع ما يأتي في تلك الطريقة المقبلة التي تسهل على المستخدم القيام بتحميل لعبته المفضلة جاتا سان أندرياس على الأندرويد حيث أنها من الألعاب التي تتوافق مع نظام التشغيل الأندرويد، ومن خلال ما يأتي نوضح خطوات تشغيل جاتا على الأندرويد.

يتم تشغيل اللعبة جاتا سان أندرياس على الأندرويد من خلال متابعة ما يأتي:

أولا لا بد من فتح الجهاز الهاتفي الأندرويد ثم اختيار متجر جوجل بلاي للدخول عليه، ومن ثم يتم تدوين اسم اللعبة جاتا سان أندرياس في الخانة البحثية .

بعد ذلك يتم النقر على علامة البحث حتى تظهر اللعبة وأيقونتها الرسمية.

يتم الضغط على الزر الخاص بالتشغيل.

يتم تشغيل الملف الخاص باللعبة.

يتم تشغيل اللعبة فور تثبيت الملف الخاص بها، والاستمتاع بكافة مراحل اللعبة.

طريقة تشغيل جاتا سان أندرياس على الكمبيوتر

يسهل تحميل اللعبة وتشغيلها على الكمبيوتر بعد التأكد أن كل متطلبات اللعبة متوفرة، حيث يمكن لكافة الراغبين في تحميل اللعبة الدخول على المتصفح الموجود على الجهاز، ومن ثم يتم الضغط على المربع الخاص بالبحث، وكتابة اسم لعبة جاتا سان أندرياس، وستظهر اللعبة بمجرد البحث عنها، ومن ثم يتم تثبيت ملف اللعبة على الكمبيوتر.

تشغيل لعبة جاتا أندرياس على الآيفون

يمكن تشغيل اللعبة بفتح الجهاز الهاتفي ومن ثم يتم الدخول على متجر آب ستور.

تبدأ عملية البحث عن اللعبة ومن ثم بعد العثور على أيقونة اللعبة الرسمية يتم نقر زر التشغيل.

يمكنك بعد ذلك تثبيت الملف الخاص باللعبة لتكون متوفرة على الجهاز ويكون من اليسير تشغيلها على الجهاز.