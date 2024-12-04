شكرا لاهتمامكم بخبر عن كيف اشتري جوال اقساط من stc ومتى الرد على طلبك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – كيف اشتري جوال اقساط من stc في السعودية وهل هناك شروط للأهلية تقدمها الشركة أم أن عروض التقسيط متاحة للجميع؟ إذ تعتبر شركة الاتصالات السعودية واحدة من أبرز الشركات التي تقدم عروض متميزة للعملاء من كافة الجنسيات وباقات متنوعة بحيث تلبي رغباتهم ومن بين خدماتها الجديدة خدمة تقسيط الأجهزة الذكية بدون فوائد لكافة الأجهزة المتاحة من خلال المتجر الذكي، وتسدد الأقساط على دفعات شهرية ولكن تطبق الشروط والأحكام وسوف نوضح تفاصيل كيف اشتري جوال اقساط من stc.

للموافقة على طلب شراء جوال من الاتصالات السعودية لا بد من توافر العديد من الشروط، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال الخدمات التي حرصت الشركة على تقديمها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أما عن كيف اشتري جوال اقساط من stc فهو من خلال الآتي:

يمكن الحصول على تطبيق الاتصالات السعودية.

أو الدخول إلى موقع شركة الاتصالات الإلكتروني.

اختر خدمات الأجهزة من القائمة الرئيسية.

ثم اختر خدمات الشراء.

واختر برنامج التقسيط الذي تريد الانضمام إليه.

مثل اختيار برنامج التقسيط بالتعاون مع تمارا.

اقرأ الشروط والأحكام.

ثم الدخول إلى تمارا لتعبئة الطلب.

انقر على زر إرسال بعد الانتهاء من إدخال كافة المعلومات المطلوبة من بينها الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

سوف تحصل على الرد بعدها بالموافقة أو الرفض للحصول على تقسيط جوالات stc السعودية.

شروط تقسيط جوالات stc للآيفون

تقدم الشركة العديد من إصدارات آيفون في السعودية للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من شراء آيفون 14 برو ماكس بالتقسيط من تمارا على سبيل المثال ولكن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها وهي:

ألا يكون عمر العميل أقل من ثمانية عشر عام.

الحصول على رقم جوال نشط للتحقق من البيانات.

حصول المواطن المتقدم على بطاقة هوية وطنية سارية (للسعوديين).

أو أيضًا إقامة سارية (للمقيمين).

الحصول على بطاقة بنكية سارية.

متى الرد على طلب تقسيط جوال stc وتمارا

إذا قمت باختيار شركة تمارا لسداد قيمة جوالات stc في السعودية فلا بد من سداد قيمة الدفعة الأولى أولًا، وبعد سدادها سيتم تأكيد الطلب ويتم شحن الجوال أو الجهاز الإلكتروني بناءً على أحكام شركة الاتصالات السعودية.