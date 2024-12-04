رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين للمغتربين عبر الموقع الرسمي eaccount.bankofkhartoum

عدن – كتب محمد سعد – فتح حساب بنك الخرطوم يمكن للمواطنين السودانيين فتح حساب أون لاين للمغتربين وذلك عبر بنك الخرطوم، حيث قام بنك الخرطوم المركزي بتوفير خدمة للمواطنين عبر الإنترنت بفتح حساب إلكتروني للمغتربين دون الحاجة، إلى التوجه للبنك وذلك لتسهيل خدمات البنك الإلكترونية لجميع المواطنين، دون إضاعة الوقت أو الجهد، حيث قام البنك بالإعلان عن إعادة إمكانية فتح حساب أونلاين، بعد أن توقفت تلك الخدمة مدة زمنية طويلة، بسبب سوء الاوضاع في السودان.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2024

يمكن للمواطنين البالغين العمر 18 عام، فتح حساب أون لاين لدى بنك الخرطوم وكذلك الإستفادة من الخدمات البنكية بكل سهولة وذلك عبر إتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم .

. أضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية بالشاشة الرئيسية.

أضغط على أيقونة خدمات الحسابات حيث سيتم نقلك للضغط لفتح حساب جديد.

تحميل استمارة فتح الحساب.

يتم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

يتم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة حيث يتم تحميلها بجودة عالية وصورة واضحة.

قم بمراجعة جميع البيانات السابقة.

قم بالضغط على أيقونة ارسال الطلب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم 2024

هناك عدد من المستندات المطلوبة من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم المركزي حيث يجب إرفاق مجموعة من الأوراق والوثائق التي تتمثل في التالي:

تقديم صورة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. تقديم صورة رخصة قيادة، او في حال وجود بطاقة الهوية يتم تقديمها. تقديم صورة من جواز سفر المغتربين ساري المفعول. تقديم صورة إثبات دخل شهري لمالك الحساب. تقديم صورة عقد إيجار يثبت السكن والعنوان للشخص، الذي يريد فتح الحساب لدى البنك المركزي.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك

على العميل الراغب في فتح حساب لدى بنك الخرطوم المركزي، أن تتوافر به مجموعة من الشروط وهي كالتالي: