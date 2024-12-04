نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصالح شركة التأمين الوطنية .. مركز البيانات الوطني يطلق خدمة التأمين البحري عبر بوابة اور في المقال التالي

كتب محمد سعد – قام مركز البيانات الوطني في الأمانة اللعامة لمجلس الوزراء العراقي بالإعلان عن إطلاق خدمة التأمين البحري عبر بوابة أور الإلكترونية وذلك بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية، لكي يستطيع العملاء الحصول على وثائق التأمين البحري بسرعة في دقائق ومن أي مكان إلكترونيًا، وتأتب هذه الخدمة في إطار سعي المركز لتهيئة حلول رقمية متطورة.

خطوات تنفيذ خدمة التأمين البحري عبر بوابة اور

أوضح مركز البيانات الوطني بدولة العراق الخطوات الصحيحة لتنفيذ خدمة التأمين البحري إلكترونيًا عبر بوابة أور وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الذهاب إلى موقع تقديم الخدمة.

أدخل الأسم الكامل واختر نوع التأمين.

ثم قم بإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بعدها قم بإختيار المحافظة وكتابة عنوان الأموال المؤمنة.

إدخال الملاحظات.

ثم النقر على زر ارسل طلبك.

سوف تصل رسالة تضم رقم الطلب يرجى الاحتفاظ بهه الرساللة للإستعلام عن الطلب فيما بعد.

ثم يتم التواصل عبر الهاتف لإكمال إجراءات التأمين.

الإجراءات داخل الدائرة

يتم تلقي اتصال هاتف من من إحدى موظفي الشركة للقيام بتحديد موعد المقابلة

يتم مقابلة أحد عملاء الشركة لتوضيح تفاصيل الوثيقة.

ثم ملئ استمارة التأمين البحري مع شرط التحكيم وإرفاق الوثائق المطلوبة مثل وثائق الاعتماد المستندي للبضاعة أو الشراء أو التجهيز.

بعدها يتم دراسة طلب التأمين من قبل القسم القانوني واحتساب القسط خلال يوم عمل.

قيام المؤمن عليه بسداد قيمة القسط لدي القسم المالي.

أخيرًا يتم إصدار وثيقة التأمين مختومة وموقعة نسختين نسخة لشركة التأمين الوطنية والثانية إلى المؤمن مع شرط التحكيم.

أنواع وثائق التأمين التي تشملها خدمة التأمين البحري عبر بوابة أور

أكد مركز البيانات الوطني أن خدمة التأمين البحري عبر بوابة اور الإلكترونية تشمل 3 أنواع من وثائق التأمين البحري وفقًا للشروط المعهدية والتي تعمل على تخطية مجموعة كبيرة من الأخطار التي يمكن أن تحدث خلال عمليات النقل و والأضرار الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ مثل الإنفجار والحريق والحوادث وهما: