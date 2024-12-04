مواعيد ويسترن يونيون وعناوين الفروع جميع الفروع 2025 ورقم الهاتف western union

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عدن – محمد سعد – نقدم لكم مواعيد ويسترن يونيون وعناوين الفروع جميع المحافظات المصرية بعد التحديثات الجديدة 2025، حيث يرغب الكثيرون في استلام التحولات المالية على فروع ويسترن يونيون، لهذا نقدم لكم دليل بعناوين ويسترن يونيون والفروع في المحافظات، حتي يتثنى لكم استلام التحويلات المالية بكل سهولة وأمان، عن طريق تسليم البطاقة الشخصية أو جواز السفر، حيث هناك عدة بنوك كالبنك العربي الافريقي، وبنك الاسكندرية متوفر بهم فروع ويسترن يونيون.

يمكنكم التوجه إلي أحد فروع ويسترن يونيون في أي محافظة من المحافظات المصرية للاستلام الحوالة في المواعيد التالية:

الدوام الأسبوعي يبدأ من يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحاً حتي تمام الساعة التاسعة مساءً حتي يوم الخميس، أما يوم الجمعة يبدأ الدوام من الساعة الثالثة عصرا حتي الساعة التاسعة مساء، وبالنسبة ليوم السبت من الساعة الحادية عشر صباحا حتي الساعة الثامنة مساء، أي الدوام علي مدار الأسبوع بالكامل وذلك لتسهيل وتيسير الامور لجميع المواطنين والوافدين.

مواعيد ويسترن يونيون سيدي جابر الاسكندرية

تبدأ من يوم الأحد من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتي الساعة السابعة مساء حتي يوم الخميس، اما يوم الجمعه من الساعة الثالثة عصرا حتي الساعة السابعة مساء ويوم السبت ايضا من الساعة الحادية عشر حتي الساعة السابعة مساء.

فروع ويسترن يونيون في محافظة القاهرة

فرع الرحاب 119 مول الرحاب.

فرع جاردن سيتي 179 شارع كورنيش النيل خلف السفارة الايطالية جاردن سيتي.

فرع حلوان 100 شارع منصور حلوان مول خلف مترو حلوان.

فرع وسط البلد 4 شارع حسين باشا المعمار متفرع من شارع محمود بسيوني ميدان طلعت حرب وسط البلد.

فرع المعادي 31 شارع الجولف متفرع من شارع النادي بجوار مركز غالي الطبي المعادي.

فرع شبرا 1375 شارع دولتيان ابراج اغا خان بجوار ماكدونالدز شبرا.

فرع حدائق القبة 6 شارع ولي العهد حدائق القبة.

فرع مدينة نصر 22 شارع نور الدين بهجت اخر شارع مكرم عبيد خلف التوحيد والنور مدينة نصر.

فرع عين شمس 161 شارع عين شمس بجوار كنتاكي اسفل مستشفي تبارك عين شمس.

فرع مصر الجديدة 29 أ شارع الحجاز بجوار مطعم فرحات مصر الجديدة.

المستندات المطلوب لاستلام حوالة من ويسترن يونيون

البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمواطن المصري اما الأجنبي في بجواز السفر.

التحويل يجب أن يكون بالدولار الأمريكي.

معرفة مبلغ الحوالة.

رقم التحويل مكون من عشر أرقام.

معرفة دولة الارسال.

إسم الراسل بالكامل وعنوانه.

المستلم عمره أكبر من ثماني عشر عام.

الاستلام أو التحويل في اليوم الواحد لا يزيد عن خمس الاف دولار أمريكي.

رقم تليفون ويسترن يونيون

يمكنكم الاستفسار عن الحوالات المالية المرسلة عبر ويسترن يونيون من أي مكان في العالم وذلك عبر الإتصال على رقم 19190 طوال اليوم، حيث يرد على مكالماتكم فريق الدعم الذي يعمل طوال اليوم، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح مواعيد ويسترن يونيون وعناوين الفروع جميع المحافظات المصرية.