نيسان باترول 2025 مواصفات وأسعار سيارة الطرق الوعرة

عدن – كتب محمد سعد – نيسان باترول 2025 سيارة تجمع بين القوة والفخامة في تصميم واحد لا مثيل له، فبعد سنوات من النجاح والابتكار، تقدم نيسان لنا إصدارًا جديدًا يحمل الكثير من التحسينات التي تجعلها الاختيار الأمثل لعشاق السيارات، وسواء كنت تبحث عن سيارة تناسب مغامراتك على الطرق الوعرة أو ترغب في التنقل في المدينة بأناقة وفخامة، فإن باترول 2025 تقدم لك كل ما تحتاجه وأكثر، فمع تصميم خارجي أنيق، تقنيات داخلية متطورة، وأنظمة أمان حديثة، تضع هذه السيارة معيارًا جديدًا في عالم سيارات الـ SUV.

نيسان باترول 2025 ليست مجرد سيارة، بل هي تجربة قيادة متكاملة تمنحك الأداء الأمثل في جميع الظروف، وسواء كنت تقود على الطرق الوعرة أو التضاريس القاسية، فإن باترول 2025 تضمن لك قوة محرك رائعة وأداءً استثنائيًا على مدار كل رحلة:

خيارات محركات قوية: محرك V6 سعة 4 لتر الذي يولد 275 حصانًا، أو محرك V8 سعة 5.6 لتر الذي يوفر 400 حصانًا.

قدرة تسارع مذهلة: مع عزم دوران يصل إلى 560 نيوتن/متر، توفر باترول تسارعًا سلسًا ومثاليًا في كل لحظة.

نظام دفع رباعي متطور: يساعدك على القيادة بكل ثقة على مختلف التضاريس بفضل الدفع الرباعي الذكي الذي يوفر لك راحة البال في كل رحلة.

مع هذه المواصفات، نيسان باترول 2025 تضع نفسها في مقدمة السيارات التي تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة.

تصميم فاخر وجديد

عندما نتحدث عن نيسان باترول 2025، يجب أن نذكر التصميم الجريء الجذاب والمبتكر، فتصميم هذه السيارة يدمج بين الأناقة والحداثة، مع لمسات من الفخامة التي تميزها عن باقي المنافسين في فئتها:

شبك أمامي جديد يمنح السيارة لمسة من القوة والتميّز.

إضاءة LED على شكل حرف C، التي تضفي طابعًا عصريًا وأنيقًا على السيارة.

صدام أمامي بتصميم جديد، مع مرايا جانبية قابلة للطي آليًا، تعطي السيارة مظهرًا فخمًا.

إطارات متنوعة تبدأ من 18 بوصة حتى 22 بوصة، مما يعزز من قوة السيارة وثباتها في مختلف الطرق.

كل هذه التفاصيل تجعل نيسان باترول 2025 تتمتع بمظهر عصري وقوي في نفس الوقت.

داخلية فاخرة ومساحة لا تضاهى

تحتوي نيسان باترول 2025 على مقصورة داخلية تتمتع بمساحة واسعة ومريحة، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات والمجموعات الكبيرة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 8 أشخاص، توفر السيارة الراحة لكل من السائق والركاب على حد سواء:

مقعد سائق قابل للتعديل في 8 اتجاهات مع دعم خاص لراحة السائق.

مقاعد أمامية وخلفية قابلة للطي، مما يتيح لك استغلال المساحة بشكل عملي ومرن.

مقاعد قابلة للتعديل في وضعيات مختلفة، إضافة إلى مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 40/60.

تجمع نيسان بين الراحة والتكنولوجيا المتطورة في الداخل، لتقدم لك تجربة قيادة لا مثيل لها.

أنظمة أمان متكاملة .. حماية في كل خطوة

تعتبر نيسان باترول 2025 من أكثر السيارات أمانًا في فئتها بفضل مجموعة من الأنظمة المتكاملة التي توفر لك ولعائلتك حماية على أعلى مستوى، الأنظمة الأمنية الحديثة تضمن لك قيادة آمنة ومطمئنة في جميع الظروف:

نظام تحذير من التصادم الأمامي والفرملة الطارئة الذكية تساعدك على تجنب الحوادث.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية الذكية تعزز من راحتك أثناء القيادة.

نظام فتح أقفال الأبواب عند استشعار الاصطدام، بالإضافة إلى أنظمة الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية، ما يوفر لك أقصى درجات الأمان في حال حدوث حادث.

كل هذه الأنظمة تجعل نيسان باترول 2025 واحدة من أكثر السيارات أمانًا على الطريق.

التكنولوجيا والترفيه في نيسان باترول 2025

نيسان باترول الجديدة تتفوق في دمج تقنيات الترفيه والاتصال، لتقدم لك تجربة قيادة مريحة وممتعة، مع أنظمة ترفيهية مبتكرة وأجهزة اتصال متطورة، ستستمتع برحلاتك سواء كانت طويلة أو قصيرة:

نظام صوت Bose® المتميز مع 13 مكبر صوت، لتجربة صوتية غامرة.

شاشة عرض QHD مقاس 8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة LCD مقاس 7 + 8 بوصات التي تتيح لك التحكم الكامل.

بلوتوث مع بث صوتي وشاحن لاسلكي لضمان الاتصال الدائم بكل ما هو مهم.

الأسعار والفئات في السعودية

أما بالنسبة للأسعار، فهي تبدأ في السعودية من 223,000 ريال سعودي، وقد يصل السعر إلى 411,000 ريال سعودي حسب الفئة المختارة، وتشمل الأسعار التقديرية للفئات المختلفة:

فئة XE: 223,000 ريال سعودي.

فئة XE: 223,000 ريال سعودي. فئة SE T2: 253,000 ريال سعودي.

فئة SE TITANIUM: 281,000 ريال سعودي.

فئة SE PLATINUM CITY: 304,000 ريال سعودي.

فئة LE T1: 277,000 ريال سعودي.

فئة LE T2: 301,000 ريال سعودي.

فئة LE TITANIUM: 334,000 ريال سعودي.

فئة LE PLATINUM CITY: 394,000 ريال سعودي.

فئة NISMO: 411,000 ريال سعودي.

نيسان باترول 2025 ليست مجرد سيارة، بل هي تجربة كاملة تجمع بين الأداء المتميز، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتقدمة، مع هذه السيارة، تضع نيسان معيارًا جديدًا للفخامة والأداء في سيارات الـ SUV، إن كنت تبحث عن القوة، الأمان، والراحة في رحلة واحدة، فإن باترول 2025 هي الخيار الأمثل لك، فهل أنت مستعد للانطلاق؟.