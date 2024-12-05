شكرا لاهتمامكم بخبر عن أوقات سالك المجانية في دبي الامارات .. تعرف عليها على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الكثير من الناس، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في دبي، يرغبون في معرفة متى يُسمح لهم بالقيادة بدون دفع رسوم في المناطق ذات الازدحام القليل في المدينة، وأيضًا يريدون معرفة أماكن هذه المناطق وما هي الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء القيادة وكيفية دفع الرسوم إذا اقتضت الحاجة . سنقوم في هذا المقال بشرح نظام “سالك” في دبي وجميع هذه الأمور رهرلف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هناك بوابات في دبي يُسمح للسائقين بالقيادة من خلالها دون دفع رسوم إضافية، هذه البوابات تُعفي مالكي السيارات من دفع الرسوم خلال فترات زمنية محددة. تبدأ هذه الفترات من بعد الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً. كما تشمل أيضًا أيام الجمعة والعطلات الرسمية. الطرق التي تُمكنك من القيادة دون دفع رسوم تكون عادةً بعيدة عن الشوارع الرئيسية والمزدحمة، مثل:

– شارع الرباط – شارع الوحدة – طريق دمشق – طريق الخليج التجاري – طريق شارع الشيخ محمد بن زايد – بوابة البرشاء – بوابة جبل علي – الجسر العائم بوابة آل مكتوم

إذا كنت تسلك هذه الطرق أثناء الفترات المجانية، فلن تحتاج إلى دفع أي رسوم، ويمكنك الاستمتاع بالقيادة بسهولة.

كيفية التسجيل في سالك

كيفية التسجيل في سالك بسيطة وسهلة جداً. يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات أو موقع سالك دبي على الإنترنت.

2. قم بملء المعلومات الشخصية الخاصة بك، مثل رقمك في بطاقة سالك ورقم هاتفك.

3. ضع صورة لبطاقة تسجيل مركبتك من الجهتين، وتأكد من وضوح التفاصيل.

. أدخل تاريخ شراء بطاقة سالك وقم بتحميل صورة للرخصة التجارية إذا كنت تمتلك عمل تجاري.

5. بعد التسجيل، سيتم تفعيل بطاقتك في غضون خمسة عشر دقيقة تقريباً.

6. اشترِ ملصق سالك من مركز بيع معتمد، مثل محطات الوقود أو بنوك معينة مثل بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات. يمكنك أيضاً شراء الملصق عبر موقع سالك.

بهذه الطريقة، يمكنك التسجيل في سالك بسهولة وتمتع براحة البال أثناء استخدام الطرق والمواصلات في دبي.

سعر ملصق “سالك” في دبي

سعر الملصق في دبي: ٥٠ درهم إماراتي. إذا قمت بشرائه عبر الإنترنت، ستكون هناك رسوم توصيل بقيمة ٢٠ درهم إماراتي.

كيفية إضافة رصيد لملصق “سالك”: يمكنك إضافة رصيد لملصقك من خلال متاجر “سالك” المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، أو عبر الإنترنت، أو باستخدام تطبيق “سالك”.

مخالفات دبي سالك

هناك أوقات عندما يمكن أن تحدث مخالفات في دبي للسيارات التي تسلك الطرق. دعونا نتعرف على هذه المخالفات:

1. إذا لم يكن هناك ما يكفي من المال في حسابك عندما تستخدم البوابات المخصصة للمرور، أو إذا عبرت البوابة دون أن تدفع الرسوم، أو إذا لم تعبّر عن تحميل حسابك في خلال خمسة أيام عمل من الرحلة، سيتم تسجيل مخالفة بقيمة 50 درهم.

2. إذا قررت أن تستخدم البوابة دون أن تمتلك بطاقة سالك مُسجلة، ستتعرض لمخالفة. في المرة الأولى ستكون المخالفة 100 درهم، وإذا كررت هذا الخطأ مرة أخرى، ستصل المخالفة إلى 200 درهم. وإذا تكرر الأمر أكثر من مرتين، ستصل المخالفة إلى 400 درهم.

3. يجب أن تتذكر أنه يُسمح بواحدة فقط من هذه المخالفات في اليوم لنفس السيارة. حتى لو قررت عبور البوابات مرات عديدة في نفس اليوم، ستُحتسب مخالفة واحدة فقط.

الجهات المعفاة من دفع رسوم سالك

بالنسبة للجهات التي لا تحتاج لدفع رسوم سالك، وبناءً على قواعد هيئة الطرقات والمواصلات في إمارة دبي، هناك أنواع معينة من السيارات التي لا تحتاج لدفع أي مبلغ عندما تمر من أبواب سالك. هذه الأنواع هي:

1. السيارات العسكرية وسيارات الإسعاف. 2. سيارات الشرطة والسيارات التي تتبع الهيئة العامة للطرق والمواصلات. 3. سيارات الكليات والمدارس، وأيضًا سيارات أصحاب الهمم.

هل سالك مجاني في أيام العيد؟

لا، في أيام العطل الخاصة بالعيد، تحتاج إلى دفع رسوم عندما تستخدم بوابات سالك للمرور خلال الرحلات.

هل من الضروري وضع ملصق سالك؟

نعم، إذا كان لديك أكثر من سيارة تنتمي لك، يجب أن تضع ملصق سالك على كل سيارة. لا يكفي فقط تفعيل ملصق سالك على سيارة واحدة، حتى لا تتعرض لمخالفة إذا مررت بوابات سالك بسيارة غير ملصقة.

في الختام، من الهام أن تكون على دراية بقواعد المخالفات المرورية في دبي حتى تتجنب دفع المزيد من الأموال بشكل غير ضروري.