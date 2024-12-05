كم راتب الطيار في الإمارات .. الرقم مفاجأة

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كتب محمد سعد – بالنسبة للأجور التي يتقاضاها الطيار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يتلقى حوالي 35000 درهم إماراتي كراتب شهري في المتوسط . وتتراوح أجور الطيارين بشكل عام ما بين 20000 درهم إماراتي كأدنى حد وبين 55000 إلى 60000 درهم إماراتي كأقصى حد في الشهر.

راتب الطيار في الإمارات

وتختلف أجور الطيارين في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب العديد من المعايير المختلفة. ومن أبرز هذه المعايير هي خبرتهم في هذا المجال. كما أن شركات الطيران تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالأجور، وعادةً ما تشهد هذه الأجور زيادة سنوية مستمرة في السنوات الأخيرة دسجذز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نطاق الراتب

رواتب الطيارين في دولة الإمارات تختلف بين الحد الأدنى، الذي يبلغ 16900 درهم إماراتي، والحد الأقصى، الذي يصل إلى 55300 درهم إماراتي. لكن هذه الأرقام ليست قوانين صارمة، إنما تمثل أدنى وأعلى مستويات تم الإبلاغ عنها في دراسة شملت العديد من الطيارين من مختلف مناطق الإمارات.

متوسط الراتب

متوسط رواتب الطيارين في الإمارات حوالي 33000 درهم. لكن هذا يعتمد على العديد من العوامل، مثل خبرة الطيار والشركة التي يعمل لديها وعدد الرحلات التي يقوم بها.

جدول الرواتب

هناك علاقة وثيقة بين متوسط الرواتب ونسبتي 25٪ و 75٪. على سبيل المثال، 25٪ من الطيارين يكسبون أقل من 27000 درهم، بينما 75٪ يكسبون أكثر من هذا المبلغ. وبالمثل، 25٪ يكسبون أقل من 38000 درهم، بينما 75٪ يكسبون أكثر من هذا المبلغ.

نسب الرواتب

لتوضيح الأمور بشكل أفضل، يمكننا النظر في نسب توزيع الرواتب. حوالي 65٪ من الطيارين يكسبون بين 20400 و29000 درهم، في حين يكسب 20٪ أقل من 20400 درهم. أما 10٪ فتكون رواتبهم بين 29000 و32900 درهم، ونسبة صغيرة جدًا تزيد عن 32900 درهم.

بهذه الطريقة، نستطيع أن نفهم أن رواتب الطيارين في الإمارات تتفاوت حسب العوامل المختلفة، وتتراوح بين مجموعة محددة من الأرقام.

تأثير مستوى الخبرة والعمر على راتب الطيار في الإمارات

راتب الطيار في الإمارات يتأثر بشدة بمستوى الخبرة والعمر. ومن المهم معرفة أن خبرة الطيار تلعب دورًا كبيرًا في محددات راتبه. إذا زادت خبرة الطيار، زاد راتبه. على سبيل المثال، الطيارون الذين لديهم خبرة أقل من عامين يكسبون حوالي 19800 درهم إماراتي شهريًا.

أما الطيارون ذوو الخبرة ما بين سنتين وخمس سنوات، فرواتبهم تصل إلى حوالي 28000 درهم إماراتي. هذا يعني أن راتبهم يزيد بنسبة 42٪ عن راتب الطيار ذو الخبرة القليلة (أقل من سنتين). بالمقابل، الطيارون ذوو الخبرة ما بين خمس وعشر سنوات يحصلون على رواتب تصل إلى حوالي 36900 درهم إماراتي، وهذا يعني زيادة قدرها 31٪ عن رواتب الطيارين ذوي الخبرة ما بين سنتين وخمس سنوات.

أما الطيارين ذوو الخبرة ما بين عشر سنوات وخمسة عشر عامًا، فيحصلون على رواتب تقدر بحوالي 45300 درهم إماراتي. هذا يعني زيادة 23٪ في الراتب مقارنة بالطيارين ذوي الخبرة ما بين خمس وعشر سنوات. وعندما يتجاوز الطيار خبرة الخمسة عشر عامًا، يبلغ معدل راتبه حوالي 48200 درهم إماراتي، مما يشكل زيادة بنسبة 6٪ عن رواتب الطيارين ذوي الخبرة أقل من خمس عشرة سنة.

وفيما يخص الطيارين ذوي الخبرة أكثر من عشرين عامًا، يحصلون على رواتب تصل إلى حوالي 52800 درهم إماراتي. هذا يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن رواتب الطيارين ذوي الخبرة من خمسة عشرة سنة إلى عشرين عامًا.

بأثر دراسي على مستوى رواتب الطيارين في الإمارات

مستوى تعليم الطيار يلعب دورًا في تحديد راتبهم في الإمارات. كلما زاد مستوى تعليمهم، زادت رواتبهم.

المستوى الأول: شهادة أو دبلوم في هذا المستوى من التعليم، يبلغ متوسط راتب الطيارين حوالي 24600 درهم إماراتي في الشهر.

المستوى الثاني: درجة البكالوريوس عندما يحصل الطيارون على درجة البكالوريوس، يرتفع متوسط رواتبهم إلى حوالي 39200 درهم إماراتي في الشهر، وهذا زيادة نسبتها 59٪ مقارنة بالطيارين غير الحاصلين على درجة البكالوريوس.

المستوى الثالث: درجة الماجستير عندما يكمل الطيارون دراساتهم للحصول على درجة الماجستير، يصبح متوسط راتبهم حوالي 52200 درهم إماراتي في الشهر، وهذه زيادة نسبتها 33٪ مقارنة بالطيارين غير الحاصلين على درجة الماجستير.

تأثير الجنس على راتب الطيار في الإمارات

عندما نتحدث عن تأثير الجنس على رواتب الطيارين في الإمارات، نجد أن هناك اختلافات في المبالغ التي يتقاضونها. على الرغم من أنه يجب ألا يكون هناك فارق في الأجور بسبب الجنس، إلا أنه في الواقع هناك فروقًا في رواتب الطيارين. إذا قورنت رواتب الرجال والنساء في هذا المجال، ستظهر لنا حقيقة مهمة وهي أن رواتب الطيارين الرجال أعلى من رواتب الطيارات النساء.

لنلقِ نظرة على الأمور بشكل أدق، في مجال الطيران في الإمارات العربية المتحدة، يتبين أن هناك فرقًا متوسطًا يصل إلى 6٪ بين رواتب الرجال الطيارين والنساء الطيارات. هذا يعني أن الرجال يتقاضون مبالغ أعلى من النساء لنفس الوظيفة. ولا يقتصر هذا الأمر على مجال الطيران فقط، بل يمتد إلى مجالات وظائف أخرى أيضًا، والفرق في الرواتب يتراوح بين 6 إلى 7 في المئة تقريبًا.

الزيادة السنوية لرواتب الطيارين في الإمارات

كل سنة، يتم زيادة المال الذي يتقاضاه الطيارون في الإمارات العربية المتحدة. الطيارون هم الأشخاص الذين يقودون الطائرات. يُتوقع أن يحصل الطيارون في الإمارات على مزيد من المال في رواتبهم كل 18 شهرًا، تقريبا 12٪ من مبلغ راتبهم. بالمقارنة، يتم زيادة متوسط المال الذي يتقاضاه العاملون في مختلف المهن في البلاد بمعدل حوالي 8٪ كل 17 شهرًا.

رواتب الطيارين في الإمارات أعلى من العديد من دول الشرق الأوسط، مثل قطر والمملكة العربية السعودية. هذه الرواتب أيضًا من بين الأعلى في العالم. وليس هذا فقط، بل هناك مزايا إضافية يحصل عليها الطيارون في الإمارات. على سبيل المثال، يمكن للكابتن طيار أخذ إجازة لمدة 42 يومًا في السنة.

إضافة إلى ذلك، هناك مميزات أخرى للطيارين. مثل أنهم يحصلون على مال إضافي لتعليم أطفالهم. كما يوفر لهم تأمين طبي كامل يتضمن تكاليف العلاج، وتأمين حياة، وخصومات على استخدام بطاقة بلاتينيوم طيران الإمارات. وعلى الرغم من أن وظيفة الطيار تحتاج إلى الكثير من الدراسة والجهد، إلا أن الرواتب تستحق كل هذا، لأنها تعتبر مرتفعة ومستحقة.