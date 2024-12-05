شكرا لاهتمامكم بخبر عن عاجل : الارصاد الجوية العمانية تحذر من الطقس من الثلاثاء إلى هذا الموعد على بعض المناطق بالسلطنة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان عن توقعات باستمرار تشكل السحب وتدفقها على عدة مناطق، مما ينذر بهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية في بعض الأحيان وهذه الأجواء الممطرة تأتي نتيجة لتغيرات مناخية مؤقتة، وتستمر حتى الخميس 21 نوفمبر 2024.

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

بحسب التقارير الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الأجواء في الأيام المقبلة ستشهد تدفقًا للسحب على أجزاء مختلفة من السلطنة والمناطق المتأثرة تشمل محافظتي الوسطى وظفار، بالإضافة إلى بعض السواحل في محافظة جنوب الشرقية وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة في هذه المناطق، مع احتمالات لأن تكون الأمطار رعدية في أوقات معينة.

وأضافت الأرصاد أن هذه التقلبات الجوية تبدأ من اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وتستمر حتى مساء الخميس المقبل ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة في بعض المناطق، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر خاصةً في المناطق المنخفضة والأودية التي قد تشهد جريان السيول.

كما دعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات الجوية باستمرار، مع التأكيد على ضرورة تجنب الأماكن الخطرة خلال هطول الأمطار، والالتزام بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات المختصة.