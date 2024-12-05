نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية الكويتية تُوضح .. موعد فتح تأشيرات الكويت 2024 للعمالة المصرية .. هل تم فتحها أم لا؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – يرغب الشباب المصريين في معرفة متى يكون موعد فتح تأشيرات العمالة المصرية للعمل في الكويت وذلك من أجل التجهيز للسفر والعمل في الخارج، ويعد العمل في الكويت أكثر ما يريح المصريين بسبب سهولته ومرتبه الكبير في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كل دول العالم مع الارتفاع المبالغ فيه أسعار كل السلع التي يحتاجها المواطن والمنتجات الغذائية المختلفة، وهذه الزيادة زادت في العام الجديد ٢٠٢٤، فلذلك يحتاج الشباب إلى فرص عمل في الخارج لتكوين أنفسهم.

تأشيرات الكويت 2024 للعمالة

يبحث الكثير من العمالة المصرية على موعد فتح التأشيرات لعام ٢٠٢٤ ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد من قبل وزارة الداخلية الكويتية لجميع العمالة.

وقالت بعض الوسائل الإعلامية حتى الآن تستمر عملية وقف تأشيرات العمل للمصريين حتى صدور تعليمات جديدة من قبل وزارة الداخلية في دولة الكويت تخص هذه الأمور.

وقف تأشيرات المصريين

في شهر ديسمبر الماضي لعام ٢٠٢٢ تم الإعلان عن قرار وقف تأشيرات الكويت للعمالة المصرية من قبل مصادر في وزارة الداخلية الكويتية وكان القرار مفاجأة للمصريين.

وكان نص القرار، بإيقاف عملية ربط القوى العاملة مع مصر ووقف التأشيرات ووقف أذونات العمل للمصريين حتى يتم الإشعار عنها فيما بعد من قبل الإدارة المختصة.

وفي الوقت الحالي يوم العمل على إعادة الترتيب لكل الإجراءات المهمة من أجل تصاريح العمل في الكويت والقيام بضبط كل عمليات بيع الإقامة للعمالة المصرية من خلال وكالات التوظيف الموجودة في مصر.

وبالرغم من ذلك إلا أن الكثير من العمالة من الدول الأخرى يدخلون إلى الكويت من أجل العمل وذلك كان وفقاً إلى احتياجات شركة الكويت من خلال العمالة.

ما سبب وقف التأشيرات؟

ويسأل الكثير من الأشخاص عن سبب وقف تأشيرات الكويت لكل المصريين حيث أنه تم الإعلان من قبل المصادر المختلفة أن الاتفاقية التي كانت بين البلدين مصر والكويت فشلت.

وذلك بسبب قيام وكالات التوظيف المزيفة بإرسال عمالة مصرية ولكن بطابع الاحتيال والنصب وبذلك تم اتهام مصر بأنها لم تلتزم بتنفيذ اتفاق منذ عام ٢٠١٨ حيث يتم الاعتماد على تجار الإقامات وسماسرة الشركات التي تكون غير طبيعية ولكنها وهمية.

متوسط أجور العمالة بالكويت

يبحث الكثير من الأشخاص عن ما هو متوسط الأجور للعمالة في الكويت سواء كان وافدة أو عمالة غير وافدة حيث يبدأ من ١٢٧٠ دينار كويتي لغير الوافدين ويصل إلى ٥٦٠٠ دينار كويتي.

وفي نفس الوقت تحصل العمالة الوافدة إلى دولة الكويت، إذا كانت الوظيفة غير صعبة وعادية حوالي ٣٢٠ دينار كويتي وتزيد مع الوقت وفقاً لطريقة العمل وتميزك به.

ويختلف الراتب في الكويت من شركة لأخرى ومن مؤسسة كبيرة لأخرى، وذلك يتم تحديده وفقا للخبرة الخاصة بالعامل والمؤهل الدراسي ويختلف المرتب بالنسبة للوافدين أو المواطنين في الكويت.

كم متوسط الاجور في الكويت؟

يصل متوسط الأجر في الكويت إلى ١٠٠٠ دينار كويتي ويمكن أن يزيد عن ذلك وفقا للخبرات والمؤهلات.

هل تم فتح تاشيرات الكويت للمصريين؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن فتح التأشيرات للمصريين للسفر إلى دولة الكويت.

ما هي المدة المسموح بها لتجديد الإقامة؟

المدة المسموح بها 90 يوم كحد أقصى ثم يتم فرض غرامة مالية.