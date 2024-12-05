شكرا لاهتمامكم بخبر عن عاجل : فتح سمات دخول الكويت عبر منصة (متى ) .. ابتداء من هذا التاريخ على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد الطلب على فتح سمات دخول الكويت أكثر ما يتساءل عنه الراغبين في السفر إلى دولة الكويت سواء بغرض الحصول على تأشيرة عمل، أو الحصول على تأشيرة زيارة أو حتى لغرض العبور من خلالها، لذلك حددت وزارة الداخلية موعد فتح سمات الدخول إلى دولة الكويت عبر منصة متى، مع توضيح شروط الحصول على التأشيرة.

موعد فتح سمات الدخول إلى الكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية فتح سمات الدخول إلى دولة الكويت بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، من خلال الحجز قبلها بموعد مسبق عبر منصة متى من خلال هذا الرابط، وفقا لعدد من الضوابط والشروط المحددة لذلك.

شروط سمات الدخول إلى دولة الكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية فتح سمات الدخول إلى الدولة، من خلال عدد من الضوابط، تتمثل في النقاط التالية:

سمات دخول زيارة عائلية

يتم منحها للأب والأم والزوجة وكذلك الأبناء، شرط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، ولا يقل راتب العائل عن 800 دينار بالنسبة لباقي أقارب العائل.

يلزم وجود تذاكر ذهاب وإياب على الخطوط الجوية الكويتية.

تقديم تعهد يفيد عدم المطالبة بتحويل هذه الزيارات إلى إقامة داخل البلاد.

تقديم تعهد يفيد مدة الزيارة.

يتم علاج الزائر داخل المستشفيات الخاصة فقط ولا يتم علاجه في المستشفيات الحكومية.

إذا تم مخالفة مدة الإقامة، يتم متابعة المخالف عن طريق الإدارة العامة لشئون الإقامة سواء كان الكفيل أو الزائر، مع تطبيق الإجراءات القانونية لذلك.

سمة دخول تجارية

يتم إصدارها بناء على طلب المؤسسات والشركات الكويتية، وذلك لحملة المؤهلات الجامعية والعليا والفنية وفقا لنشاط المؤسسة.

سمة دخول زيارة سياحية

تمنح للأشخاص من 53 دولة سواء عند دخولهم من منفذ الدخول المباشر، أو عن طريق التأشيرة الإلكترونية الصادرة عبر موقع وزارة الداخلية.

تمنح للمقيمين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي للأشخاص من المهن المحددة، وفقا لعدد من الشروط والضوابط، ويتم ذلك من خلال الفنادق والشركات التي تم ربطها مع الإدارة العامة لشئون الإقامة، ويتم منحها لمدة لا تزيد عن ٦ أشهر.

الإستعلام عن سمة دخول الكويت

يتم الاستعلام عن سكة دخول دولة الكويت من خلال عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: