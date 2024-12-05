عدن – كتب محمد سعد – لا تتهاون الدول في عقاب الوافدين بها أو العمالة الوافدة بها في حال مخالفتهم القوانين أو التعليمات الخاصة بإقامتهم بها، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام، وحفظ هيبة الدولة، وفي هذا المقال سنتحدث عن ما جاء في بشرى سارة … الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتعلن عن قرار مفاجئ سبب الضرر لأكثر من 60 ألف وافد.

بشرى سارة … الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتعلن عن قرار مفاجئ سبب الضرر لأكثر من 60 ألف وافد

يوجد بدولة الكويت العديد من الجنسيات التي تعمل بها في مختلف الوظائف والقطاعات مثل العمالة المنزلية، والمدرسين في الجامعات والمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

ولذلك وضعت الكويت قوانين وتعليمات خاصة بإقامة العمالة الوافدة بها من أجل حفظ الأمن والنظام بالدولة.

وعلى الوافد الأجنبي أن يحترم هذه القوانين من خلال تطبيقها، وعدم مخالفتها وإلا سيتعرض للعقوبة مثل الغرامة والترحيل من الكويت.

وفي الفترة الأخيرة أعلن عن بشرى سارة … الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتعلن عن قرار مفاجئ سبب الضرر لأكثر من 60 ألف وافد.

حيث قام كل من وزيري الداخلية والدفاع بالكويت بإصدار القرار رقم 277 لعام 2023، والذي من خلاله يتم فحص رخص القيادة الصادرة من الجهات المعنية بالدولة للعمالة الوافدة للتأكد من أنها مطابقة للشروط المنصوص عليها في القرار رقم 270/2020.

تعلن الكويت عن قرار مفاجئ سبب الضرر لأكثر من 60 ألف وافد

قامت كل من وزارتي الداخلية والدفاع بالكويت بتشكيل لجنة لفحص رخص القيادة للعمالة الوافدة بالكويت.

حيث وجدت هذه اللجنة أن هناك حوالي 67 ألف رخصة قيادة صالحة للاستخدام لعمالة وافدة بالكويت قم تم إلغاء إقامتهم بسبب الوفاة أو الإقامة خارج الكويت لمدة معينة.

ومن ثم قامت هذه اللجنة بإلغاء صلاحية هذه الرخص، وفي حال عاد الوافد الأجنبي مرة أخرى إلى الكويت عليه أن يقدم طلب بالحصول على رخصة قيادة جديدة>

في ختام الحديث عن بشرى سارة … الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتعلن عن قرار مفاجئ سبب الضرر لأكثر من 60 ألف وافد، والتي منها سحب رخص القيادة من أكثر من 300 ألف وافد بسبب أن رتبهم الشهري أقل من 600 دينار كويتي، ومستواهم التعليمي متوسط أو غير حاصلين على المؤهل الجامعي.