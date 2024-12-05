عدن – كتب محمد سعد – انتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي في خطوة جيدة للاحتراف ولكنه لم يشارك مع فريقه سوى دقائق معدودة منذ انضمامه، وانتشرت أنباء عن عودته إلى دوري روشن،حسم الأمر سعود عبد الحميد يرحل عن صفوف روما في الشتوية وانتقاله لهذا النادي مفاجأة مدوية.

كما أن اللاعب السعودي سعود عبدالحميد بات خارج حسابات نادي روما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صدمة مدوية لعشاق الكرة السعودية، وإدارة النادي الإيطالي لا تعتزم الاعتماد على اللاعب السعودي في الفترة المقبلة، مما يفتح الباب أمام رحيله عن الفريق، في الشتوية القادمة،وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “المساجيرو” الإيطالية.+66

ومن الجدير بالذكر أن روما يبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفترة الشتوية والمدرب الجديد رانييري يريد أسماء جديدة في هذا المركز، حيث لا يزال المدير الفني غير مقتنع بسعود عبدالحميد في قائمة روما الأساسية.

ولكن سعود عبد الحميد لن يعود إلى دوري روشن حيث إنه يرغب في الاستمرار في أوروبا فمن المتوقع أن ينتقل إلى أحد الأندية في الدوري الإيطالي.