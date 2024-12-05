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كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،مفاجأة مدوية في القيد الاستثنائي للهلال 12 محترف في مونديال الأندية فماذا حدث؟!

كما أن اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الذين تمت إضافتهم إضافة استثنائية جاءوا كالتالي: ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ألكسندر ميتروفيتش، رينان لودي، نيمار، مالكوم، وماركوس ليوناردو.

ومن الجدير بالذكر أن قرار الاتحاد السعودي بدء قيد اللاعبين في الموسم الجديد مع حلول شهر يونيو المقبل قبل مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، قد أثار جدلاً واسعًا حول إمكانية قيد المزيد من اللاعبين الأجانب.