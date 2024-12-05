شكرا لاهتمامكم بخبر عن المستثمرين في حيرة … ما بين الصعود والهبوط اضطراب كبير في أسواق الذهب السعودية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهد سوق الذهب السعودي في الساعات الأخيرة حالة من التذبذب والاضطراب، وهي الحالة التي حذرت منها الجهات المسؤولة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق السعودية بقيمة ريال سعودي.

وذلك ووصل سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 اليوم إلى 319.51 ريال سعودي، وفي الجدول التالي نعرض إليكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية: