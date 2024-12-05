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خدمات وانظمة

لحملة (الدبلوم فأعلى) : مستقبل مُشرق في معهد الطاقة .. اكتشف 10 وظائف شاغرة في الدمام!

لحملة (الدبلوم فأعلى) : مستقبل مُشرق في معهد الطاقة .. اكتشف 10 وظائف شاغرة في الدمام!
لحملة (الدبلوم فأعلى) : مستقبل مُشرق في معهد الطاقة .. اكتشف 10 وظائف شاغرة في الدمام!
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – هل تسعى للعمل في قطاع الطاقة؟ يُعلن معهد الطاقة عن توفر 10 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينة الدمام. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة.

الوظائف المتاحة:

تُقدم معهد الطاقة فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

  • إدارة المساحات: مُحلل إدارة المساحات.
  • الصحة و السلامة البيئية: مسؤول الصحة والسلامة البيئية.
  • التدقيق الداخلي: مساعد – مدقق داخلي.
  • العقود و المشتريات: مسؤول عقود، مدير التعاقدات والمشتريات، مسؤول مشتريات.
  • التقييم: محلل تقييم.
  • ضمان الجودة: محلل ضمان الجودة.
  • تطوير المناهج: محلل تطوير المناهج.
  • الموارد البشرية: أخصائي توظيف.

التخصصات المطلوبة:

تُغطي الوظائف الشاغرة في معهد الطاقة العديد من التخصصات، منها:

  • التخصصات الإدارية.
  • التخصصات القانونية.
  • التخصصات الهندسية.
  • التخصصات التقنية.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في معهد الطاقة، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

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