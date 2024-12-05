لحملة (الدبلوم فأعلى) : مستقبل مُشرق في معهد الطاقة .. اكتشف 10 وظائف شاغرة في الدمام!

عدن – كتب محمد سعد – هل تسعى للعمل في قطاع الطاقة؟ يُعلن معهد الطاقة عن توفر 10 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينة الدمام. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة.

الوظائف المتاحة:

تُقدم معهد الطاقة فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

إدارة المساحات: مُحلل إدارة المساحات.

مُحلل إدارة المساحات. الصحة و السلامة البيئية: مسؤول الصحة والسلامة البيئية.

مسؤول الصحة والسلامة البيئية. التدقيق الداخلي: مساعد – مدقق داخلي.

مساعد – مدقق داخلي. العقود و المشتريات: مسؤول عقود، مدير التعاقدات والمشتريات، مسؤول مشتريات.

مسؤول عقود، مدير التعاقدات والمشتريات، مسؤول مشتريات. التقييم: محلل تقييم.

محلل تقييم. ضمان الجودة: محلل ضمان الجودة.

محلل ضمان الجودة. تطوير المناهج: محلل تطوير المناهج.

محلل تطوير المناهج. الموارد البشرية: أخصائي توظيف.

التخصصات المطلوبة:

تُغطي الوظائف الشاغرة في معهد الطاقة العديد من التخصصات، منها:

التخصصات الإدارية.

التخصصات القانونية.

التخصصات الهندسية.

التخصصات التقنية.

كيفية التقديم:

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