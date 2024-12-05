لحملة (الدبلوم فأعلى) : مستقبل مُشرق في معهد الطاقة .. اكتشف 10 وظائف شاغرة في الدمام!

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عدن – كتب محمد سعد – هل تسعى للعمل في قطاع الطاقة؟ يُعلن معهد الطاقة عن توفر 10 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينة الدمام. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تطوير قطاع الطاقة في المملكة.
الوظائف المتاحة:
تُقدم معهد الطاقة فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:
- إدارة المساحات: مُحلل إدارة المساحات.
- الصحة و السلامة البيئية: مسؤول الصحة والسلامة البيئية.
- التدقيق الداخلي: مساعد – مدقق داخلي.
- العقود و المشتريات: مسؤول عقود، مدير التعاقدات والمشتريات، مسؤول مشتريات.
- التقييم: محلل تقييم.
- ضمان الجودة: محلل ضمان الجودة.
- تطوير المناهج: محلل تطوير المناهج.
- الموارد البشرية: أخصائي توظيف.
التخصصات المطلوبة:
تُغطي الوظائف الشاغرة في معهد الطاقة العديد من التخصصات، منها:
- التخصصات الإدارية.
- التخصصات القانونية.
- التخصصات الهندسية.
- التخصصات التقنية.
كيفية التقديم:
للتقديم على الوظائف الشاغرة في معهد الطاقة، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا
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