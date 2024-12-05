نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف عسكرية بشهادة الكفاءة في السعودية في المقال التالي

كتب محمد سعد – وظائف عسكرية بشهادة الكفاءة في السعودية يتم الإعلان عنها دوريًا من قبل الوزارات السعودية رغبةً بذلك في تحقيق الأهداف الجوهرية والاستراتيجية الخاصة بكل وزارة من الوزارات بشكل ينعكس في النهاية على الارتقاء برؤية المملكة المستقبلية 2030م، وفيما يلي سنُتابع الكشف عن ماهية الشروط العامة الواجب توافرها للتقديم على أي من الوظائف العسكرية المُعلن عنها.

وظائف عسكرية بشهادة الكفاءة في السعودية

تنفرد الوزارات العسكرية في المملكة بتأدية المهام الأمنية والعسكرية بالاشتراك في ذلك مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما إلى ذلك، وجراء ذلك يتم الإعلان على فترات دورية عن العديد من الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة أو بشهادة الثانوية العامة فما فوق للتقديم كذلك من قبل الحاصلين على مؤهلات مرتفعة، ومن تلك الوظائف نذكر الآتي:

1- وظائف عسكرية بقوات أمن المنشآت

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية السعودية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن فتح باب التوظيف بقوات أمن المنشآت (رجال) على رتبة (جندي) لحملة الثانوية فأعلى بتاريخ 9/3/2023م حيث:

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية عن استقبال طلبات التوظيف بدايةً من 19/8/1444هـ.

سوف يُغلق باب التسجيل بتاريخ 1444/8/24هـ لدراسة طلبات التسجيل المُقدمة ومُعاودة إرسال طلبات الترشيح للمقبولين.

يُمكن التوجه الآن للتقديم على الوظيفة إلكترونيًا “ من هنا “.

2- وظائف عسكرية بالحرس الوطني

بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية بتاريخ 9/3/2023م عن فتح أبواب التسجيل والقبول للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتم الإعلان عن تفاصيل الآتية:

يُمكن الحصول على وظائف بدرجة وكيل رقيب وعريف لحملة الدبلوم.

كما يُمكن الحصول على وظائف برتبة جندي وجندي أول لحملة الثانوية.

سيتم فتح أبواب التقديم من بدايةً من يوم الأحد 20/8/1444هـ بالتاسعة صباحًا.

سوف يستمر التقديم حتى الخميس الموافق 1444/8/24هـ (الساعة 2 ظهراً).

يُمكن التقديم الآن “ من هنا “.

3- وظائف عسكرية بالمديرية العامة للسجون

بالكشف عن وظائف عسكرية بشهادة الكفاءة في السعودية تجدر الإشارة إلى إعلان المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية عن تواجد أكثر من فرصة توظيف برتبة وكيل ورقيب للرجال مع ضرورة الالتزام بالحضور بالمواعيد المُحددة، حيث:

يُمكن التقديم على أي من التخصصات “ من هنا “.

التخصصات المطلوبة (محاسبة/ إحصاء/ جرافكس/ إعلام/ هندسة برمجيات/ وسائط متعددة/ هندسة شبكات/ أمن معلومات/ أمن سيبراني..).

4- وظائف عسكرية بوزارة الدفاع 1444

لقد تم الإعلان مؤخرًا من قبل وزارة الدفاع عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة بالرياض للحاصلين على شهادة الكفاءة، ويُمكن مُطالعة الوظائف الشاغرة الآن للتقديم الإلكتروني عليها من خلال “موقع وزارة الدفاع السعودية“.

شروط الحصول على وظائف عسكرية بالسعودية

في نطاق الكشف عن وظائف عسكرية بشهادة الكفاءة في السعودية، يُمكن الانتقال حينئذ للإفصاح عن ماهية الشروط والمُحددات المطلوب توافرها بوجه عام للحصول على طلب الترشيح الفعلي لأي من الوظائف العسكرية في السعودية، ومن تلك الشروط نذكر الآتي:

الإيفاء بكامل شروط والمُتطلبات المُعلن عنها من قبل الوزارة.

غالبًا ما تقتصر الوظائف العسكرية على الحاملين للجنسية السعودية والمالكين بذلك لبطاقات الهوية الوطنية غير المُنتهية الصلاحية.

على الراغب في الحصول على وظيفة عسكرية في السعودية كذلك أن تكون حسن السيرة والسلوك أي لم يسبق له ارتكاب أي من الجرائم المُخلّة بالشرف.

أن يكون طول الشخص ملائم مع وزنه وفقًا للوظيفة أو التخصص المُراد الالتحاق به.

الخضوع لأي من الفحوصات الطبية اللازمة من قبل مقدم الطلب والحصول بذلك على “لائق طبيًا”.

كما تُلزم الشروط بضرورة اجتياز الاختبارات المُحددة وألا يكون قد سبق له الالتحاق بأي من الوظائف الأخرى بالقطاع العسكري.

ألا يكون مقدم الطلب قد سبق فصله من أي من الجهات أو المؤسسات الحكومية الأخرى.

الامتثال لكافة المقابلات الشخصية المُقّررة من قبل لجان التسجيل والقبول والتمكّن من اجتيازها بنجاح.

تهتم المملكة العربية السعودية برفع نسبة التوطين لتوظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين والسعوديات على حد سواء وخاصةً في الوظائف العسكرية المُعلن عنها من قبل الوزارات.