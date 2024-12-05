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عدن – محمد سعد – طرق تحويل الزيارة الى إقامة في السعودية ليست معقدة كما في السابق وذلك لأن المملكة العربية السعودية تسعى لتطوير الأجهزة الحكومية بالكامل وذلك من خلال تقديم منصات تقدم مساعدة للمواطن والمقيم بشكل إلكتروني وتقوم بكافة الإجراءات بسهولة ويسر ومن خلال هذا الموضوع سنعرض كيفية تقديم طلب التحويل وما هي الشروط والأوراق المطلوبة للإقامة في المملكة.

طرق تحويل الزيارة الى إقامة في السعودية

يتساءل عن طرق تحويل الزيارة الى إقامة في السعودية المقيمين الذين قاموا بتقديم طلب زيارة عائلية للمملكة، والذي يعد من الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية من منصة التأشيرات للمقيمين لإعطائهم فرصة الاجتماع بأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى في السعودية، وقد وضحت المديرية العامة للجوازات أنها لا تجيز تحويل تأشيرة الزيارة لإقامة إلا في حالات خاصة ومحددة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زر منصة وزارة الخارجية السعودية .

سجل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني للمقيم (حساب أبشر).

قم بإدراج رقم الإقامة واضغط تسجيل الدخول.

ثم قم بخطوة التحقق من الهوية.

قم بالضغط على تبويب الملف الشخصي لصاحب الطلب.

ثم قم بالنقر على طلب الزيارة واختر تعديل الطلب.

بعدها تظهر المعلومات الخاصة بالزائر غير بها ما تريد.

الفئات المسموح لها تحويل الزيارة لإقامة في السعودية

بعد الأزمة التي مر بها الأخوة السوريين وشتات الذي عانى منه كل سوري، فإن المملكة العربية السعودية سمحت لهم بطرق تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، ولكن وفقًا لشروط محددة، وقد حددت الحكومة السعودية الفئات التي تسمح لها بتحويل التأشيرة من زيارة عائلية لإقامة دائمة، وهذه الفئات تتلخص في النقاط التالية:

أبناء النساء الحاصلات على الجنسية السعودية.

أصحاب تأشيرة الإقامة المميزة.

مواطنين الآتين من الدول التي تعاني من الحروب.

مواطنين المنتسبين إلى منطقة الخليج العربي.

شروط تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية

بسبب كثرة التساؤلات بخصوص طرق تحويل الزيارة الى إقامة في السعودية، قامت الحكومة السعودية بوضع قوانين تمكن الزوار من تحويل تأشيرة زيارة الزوجة إلى إقامة، ولكن ليتمكن الزائر من تقديم طلب التحويل فلا بد من استيفاء بعض الشروط المهمة مثل ما يلي:

لا بد أن يكون الزائر من الفئات التي يسمح لها النظام بإجراء تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.

يلزم أن يوافق كفيل المقيم على استضافة الزائر وجعله يقيم بشكل دائم في المملكة.

إن كان الانتقال يتم في فترات انتشار فيروس كورونا فيجب أن يقوم الزائر والمقيم بالحصول على اللقاح المخصص لكورونا.

الحصول على إثبات لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا ومنصة صحتي.

يلزم أن يقوم الشخص بتقديم كافة المستندات والوثائق التي تطلبها الحكومة.

الأوراق المطلوبة لتحويل زيارة الزوجة إلى إقامة في السعودية

في إطار الحديث عن طرق تحويل الزيارة الى إقامة في السعودية، فإن هناك عدد من الأوراق والمستندات الرسمية التي يلزم تقديمها مع طلب التحويل لكي يتمكن المقيم من جعل زوجته تقيم بشكل دائم معه في المملكة، وتتمثل هذه الوثائق الرسمية فيما يلي:

نسخ من جواز سفر الزوجان مع الأصل للمطابقة.

تقديم الفيزا الخاصة بالزوجين.

إحضار نسخة مطابقة للأصل من وثيقة إقامة الزوج.

تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بالجهة التي يعمل بها الزوج.

الحصول على رسالة من الغرفة التجارية والقيام بإرسالها للغرفة التجارية.

تقديم بيان بمفردات المرتب من جهة عمل الزوج.

إرسال مستند يثبت عمل الزوج في المؤسسة التي يعمل بها.

تعبئة نموذج خطاب تحويل الزيارة إلى إقامة.

تقديم شهادات المؤهل الجامعي للزوجة إن وجدت.

طرق التواصل مع الدعم الفني في وزارة الخارجية السعودية

إن وزارة الخارجية السعودية تحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتسعى بكل جهدها إلى جعل كافة الإجراءات التي تتم من خلالها إلكترونية توفيرًا لوقت وجهد المستفيدين من هذه الخدمات، كما أنها تخلق قنوات اتصال متعددة معهم للإجابة عن استفساراتهم والإنصات لشكاواهم، وذلك من خلال الطرق التالية:

بفضل جهود وزارة الخارجية باتت حياة الكثير من المقيمين في المملكة أفضل لأنهم تمكنوا أخيرًا من رؤية عائلاتهم التي حرمتهم الظروف الحرب القاسية أو الأوضاع المالية المتأزمة من لقائهم لسنوات عديدة.