فرص عمل جديدة في هيئة التأمين بالرياض ... وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى (رابط التقديم)

عدن – كتب محمد سعد – تعلن هيئة التأمين، وهي الجهة المنظمة لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض.

عروض العمل المتاحة في الرياض:

‏مدير عمليات ومراقبة تكنولوجيا المعلومات ‏ الرياض الغرض من الوظيفة: المدير مسؤول عن الإشراف على التخطيط، إدارة المعرفة، المراقبة والتقييم. بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، فإن المسؤولية تشمل تطوير استراتيجيات ضمان جودة دعم المستخدم النهائي، والحفاظ على الاتصال مع الأطراف الداخلية، واستضافة بائعي التطبيقات لضمان الامتثال لجميع متطلبات الدعم. المؤهلات والمتطلبات: المعرفة والخبرة: 7 سنوات من الخبرة في مجال مماثل يركز على عمليات ومراقبة تكنولوجيا المعلومات ودعم تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخبرة في الأدوار الإدارية. التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الحاسوبية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. يُفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.



أخصائي تأمين التكنولوجيا والتصاريح الأجنبية الرياض

الغرض من الوظيفة: يدعم أخصائي تأمين التكنولوجيا والتصاريح الأجنبية تنفيذ وإدارة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية وطلبات تكنولوجيا التأمين داخل هيئة التأمين. تشمل هذه الوظيفة مراجعة طلبات التراخيص، تنسيق أنشطة الصندوق التجريبي، وتقديم الخبرة في اتجاهات تكنولوجيا التأمين. سيسهم الأخصائي أيضًا في تبادل البيانات والمدخلات حول اتجاهات قطاع تكنولوجيا التأمين ودعم المبادرات الرقمية للتحول.

يدعم أخصائي تأمين التكنولوجيا والتصاريح الأجنبية تنفيذ وإدارة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية وطلبات تكنولوجيا التأمين داخل هيئة التأمين. تشمل هذه الوظيفة مراجعة طلبات التراخيص، تنسيق أنشطة الصندوق التجريبي، وتقديم الخبرة في اتجاهات تكنولوجيا التأمين. سيسهم الأخصائي أيضًا في تبادل البيانات والمدخلات حول اتجاهات قطاع تكنولوجيا التأمين ودعم المبادرات الرقمية للتحول. المؤهلات والمتطلبات: المعرفة والخبرة: من 0 إلى 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة التأمين أو التراخيص أو الاستثمارات. يفضل الخبرة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية. التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، القانون، المالية، التأمين، إدارة المخاطر، الهندسة أو مجال ذي صلة. يُفضل الحصول على شهادة تأمين ذات صلة (مثل CIC، CISR، AFSB).



مدير برنامج (PMO واستراتيجية) الرياض

الغرض من الوظيفة: المسؤول عن دعم التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمشاريع ضمن الهيئة. تشمل هذه الوظيفة التعاون مع الأطراف المعنية لتطوير خطط المشاريع، مراقبة تقدم المشاريع، تحديد المخاطر والتخفيف منها، وتقديم تحديثات منتظمة حول حالة المشاريع. سيساعد أخصائي المشاريع أيضًا في إدارة ميزانيات المشاريع، التنسيق مع البائعين، وضمان الامتثال لمواصفات المشاريع.

المؤهلات والمتطلبات: المعرفة والخبرة: 5 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات الصلة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع. يفضل الخبرة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية. التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة. يفضل الحصول على شهادة PMP أو شهادة محترف إدارة البرامج (PgMP) أو شهادة P3O® أو شهادة MSP® أو أي شهادات مهنية ذات صلة.



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