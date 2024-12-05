تكامل القابضة .. تُعلن عن وظيفة جديدة بانتظارك في الرياض! .. سارع بالتقديم!

هل أنت مُنظّم وذو مهارات اتصال عالية؟ وظيفة مساعد تنفيذي بانتظارك في الرياض!

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كتب محمد سعد – إذا كُنت تبحث عن فرصة عمل في مجال الدعم الإداري و تتمتع بـ مهارات التنظيم و الاتصال و حلّ المشكلات، فـ إليك هذه الفرصة الذهبية! تُعلن شركة تكامل القابضة، إحدى الشركات الحكومية الرائدة في المملكة، عن فتح باب التقديم على وظيفة “مساعد تنفيذي” في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، شرط امتلاك ‏سنتين أو أكثر من الخبرة في دور إداري.

و تُعدّ “تكامل القابضة” شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، و تُساهم في تطوير الخدمات الحكومية و تعزيز التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و تُوفر هذه الوظيفة فرصة مُميزة لـ لانضمام إلى فريق عمل مُتميز و المُساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

تبحث الشركة عن مُرشح يمتلك المهارات و الصفات التالية:

مهارات التنظيم و إدارة الوقت : القدرة على تنظيم المهام و إدارة الوقت بـ فعالية.

: القدرة على تنظيم المهام و إدارة الوقت بـ فعالية. مهارات الاتصال الفعّالة : القدرة على التواصل بـ وضوح و إيجاز مع الآخرين.

: القدرة على التواصل بـ وضوح و إيجاز مع الآخرين. مهارات حلّ المشكلات : القدرة على التفكير بـ شكل إبداعي و إيجاد حلول مُبتكرة لـ لتحديات.

: القدرة على التفكير بـ شكل إبداعي و إيجاد حلول مُبتكرة لـ لتحديات. الاهتمام بـ التفاصيل : الدقة و المُتابعة في أداء المهام.

: الدقة و المُتابعة في أداء المهام. السرية و الكفاءة: الحفاظ على سرية المعلومات و أداء المهام بـ كفاءة و احترافية.

تشمل مهام “مساعد تنفيذي” ما يلي:

دعم نائب الرئيس و أعضاء الفريق التنفيذي في مُختلف المهام.

إدارة الجدول الزمني لـ نائب الرئيس و تنسيق المواعيد و الاجتماعات.

إدارة ترتيبات السفر و الإقامة لـ نائب الرئيس و الضيوف.

تقديم الدعم الإداري و المكتبي، مثل كتابة المُراسلات و إعداد العروض التقديمية.

و يمكن لـ لراغبين في التقديم على هذه الوظيفة زيارة حساب الشركة على LinkedIn عبر الرابط التالي: