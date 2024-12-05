عاجل : وظائف شاغرة جديدة في بنك الجزيرة السعودية (التخصصات + الشروط + رابط التقديم)

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عدن – محمد سعد – يسرّ بنك الجزيرة أن يعلن عن فرص وظيفية مُثيرة في مجال الخدمات المصرفية في الرياض وجدة! هذه الوظائف مُخصصة لحملة البكالوريوس فأعلى في العديد من التخصصات.

التفاصيل:

وظائف بنك الجزيرة :

الرياض، المملكة العربية السعودية

أخصائي أول إدارة العلامة التجارية

الوصف الوظيفي: المتقدم المثالي لهذا الدور يجب أن يمتلك مزيجًا قويًا من المهارات الاستراتيجية والإبداعية والتحليلية، وسجلًا مثبتًا في تعزيز نمو العلامة التجارية وتحسين قيمتها. يجب أن يكون فردًا مدفوعًا بالنتائج ويمتلك خبرة واسعة في استراتيجية العلامة التجارية، وأبحاث السوق، وتحليل سلوك المستهلك، مع القدرة على تحويل هذه الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في التسويق، إدارة الأعمال، أو تخصص ذو صلة.

خبرة تتراوح بين سنة إلى سنتين مع أفضلية لمن لديهم خبرة في دور ذي صلة.

خبرة سابقة في التسويق أو العلامات التجارية أو المجالات ذات الصلة.

مشرف مواقع إلكترونية

الوصف الوظيفي: نبحث عن مشرف مواقع إلكترونية ذو خبرة للانضمام إلى البنك. يجب أن يكون المرشح المثالي محترفًا في البرمجة والتصميم الجرافيكي مع فهم ممتاز لتحليلات الويب وقابلية الاستخدام.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، التصميم، أو مجال ذي صلة (يفضل).

خبرة مثبتة كمشرف مواقع إلكترونية أو مطور ويب.

معرفة بتحليلات الويب، تحسين محركات البحث (SEO)، أنظمة إدارة المحتوى (CMS)، وSharePoint.

إجادة HTML/CSS، XML، وجافا سكريبت.

خبرة بالتقنيات المتعلقة بالخوادم والمنصات السحابية.

فهم معايير الويب وقابلية الاستخدام.

القدرة على توليد أفكار إبداعية.

انتباه كبير للتفاصيل ومهارات تنظيمية ممتازة.

مدير إدارة التغيير التقني -جدة، مكة المكرمة

الوصف الوظيفي: نبحث عن مدير ذو خبرة لإدارة التغيير التقني للانضمام إلى البنك. سيكون لهذا الدور دور أساسي في إدارة عمليات التغيير التقني من البداية إلى النهاية.

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، علوم الحاسب، أو مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات، منها 3 سنوات في دور ذو صلة بإدارة التغيير.

فهم قوي لإدارة خدمات تقنية المعلومات وإجراءات التحكم بالتغيير.

خبرة في أطر عمل استشارية وإدارية للتغيير.

مهارات ممتازة في إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة ومهارات تواصل متميزة.

طريقة التقديم:

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