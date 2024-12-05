ما هي خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum.com وابرز الشروط المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – يرغب الكثير من المتابعين معرفة ما هي خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024، ويعد هذا الامر الأكثر بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة، يوجد الكثير من المواطنين في المناطق الخالية من المرافق والخدمات او المسافرون خارج البلاد، ولا يتمكنوا من فتح حساب شخصي سبب المسافات، لذلك وفر هذا البنك خدمة الكترونية يمكنهم اللجوء اليها حتي من عملية فتحة ، ولكن بموجب بعض الشروط الموضحة، لذلك اليكم في السطور القادمة اخر تحديثات تمت حول ذلك الامر، فقط عليك بمتابعه الاتي.

الخطوة الاولي هي: عليك بالتوجه الي الموقع الرسمي التابع الي بنك الخرطوم من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية هي: من خلال القائمة الرئيسة قم باختيار القسم الخاص بـ”الخدمات الإلكترونية”.

الخطوة الثالثة هي: عليك بتحديد خانة “فتح حساب مصرفي”.

الخطوة الرابعة هي: عليك بادخال جميع البيانات والمعلومات الشخصية بكل عناية وحرص ويرجو التأكد من ذلك الامر.

الخطوة الخامسة هي: قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الي الموقع.

الخطوة السادسة والأخيرة هي: قم بالضغط علي كلمة تأكيد وعلي الفور يتم تسجيل طلبك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024