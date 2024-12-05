استعلم هسه .. اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2024 الاستعلام من خلال منصة مظلتي spa.gov
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عدن – محمد سعد – تزايدت معدلات البحث حول الاستعلام عن اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2024 بالعراق ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن طريقه الاستعلام عنها من خلال الانترنت وبرنامج الرعاية من اهم اشكال الدعم التي يحصل عليها المواطنين ، وذلك للمساعدة في تحسين الوضع المعيشي للأفراد محدودي الدخل في الدولة وتلبية احتياجاتهم الأساسية ، ونظراً للحالة الاقتصادية في العراق حالياً وغلاء الأسعار في جميع السلع والمنتجات أصبح دع الرعاية بمثابة النجاة للفقراء بالدولة ، وسنوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بالبرنامج عبر موقعنا السعودية يوز.
يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الذهاب الي الموقع الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية من خلال هذا الرابط.
- بعد ذلك يجب اختيار ايقونة ” الاستعلامات الإلكترونية”.
- قم بتحديد خيار ” الاستعلام عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية”.
- حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها” الوجبة الأخيرة”.
- قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.
- اضغط علي زر الاستعلام.
الشروط المطلوبة للإستفادة من الرعاية الإجتماعية 2024
يتاح لجميع المواطنين في العراق الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية ولك يتم ذلك وفقاً لعدد من الشروط الواجب توافرها في المواطن المتقدم ، وجاءت الشروط المطلوبة علي النحو التالي:
- يشترط علي المواطن المتقدم ان يكون عراقي الجنسية.
- يلزم ان يكون المواطن قيم داخل الأراضي العراقية.
- يجب الا يكون المتقدم يستفيد من أي برامج دعم حكومية اخري.
- يجب ان يكون المواطن من فئات محدودي الدخل بالدولة.
- يشترط ان يكون المتقدم لا يملك عقارات مسجلة باسمة.